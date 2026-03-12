حنان مطاوع: شخصيتي في «الكينج» شديدة الثراء.. وهذه أسباب حماسي للعمل

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن سر حماسها لمسلسل «الكينج»، الذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني.

وقالت حنان مطاوع في تصريحات خاصة: «شخصية “زمزم” شديدة الثراء والتنوع، فهي مختلفة في الحلقات الخمس الأولى عن الحلقات الأخرى».

وأضافت حنان مطاوع: «تحمست لمسلسل الكينج لعدة أسباب، خاصة أنني أتعاون في العمل مع المخرجة شيرين عادل، التي أشعر بالأمان في العمل معها. كما أن شركة الإنتاج وقناة العرض مهمتان، إلى جانب وجود نجم كبير مثل محمد عادل إمام. كل هذه العوامل كانت جاذبة، إضافة إلى أن الشخصية التي أؤديها داخل الأحداث شديدة التميز»