مواجهة حادة بين يوسف وهبي وطارق لطفي في فرصة أخيرة

في أول لفتة تمرد على قيود شقيقه الأكبر، يخالف عمر (يوسف وهبي) تعليمات بدر أباظة (طارق لطفي) ويذهب لمقابلة صديقيه خالد وشادي، بعد أن منعهم من اللقاءات حتى تنتهي قضية فتاة المنصورية. وذلك ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "فرصة أخيرة" الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالوازي مع Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

فعلى الرغم من تحذيرات بدر الصارمة بعدم التواصل مع أصدقائه خالد وشادي، المتورطين معه في قضية مقتل فتاة المنصورية «مريم»، يضطر عمر إلى مخالفة تعليماته والالتقاء بهما من جديد، بعد أن علم بتدهور الحالة النفسية لخالد، الذي بدأ يعاني اضطرابات حادة تدفعه إلى زيارة طبيب نفسي، كما يعاني من هلاوس بصرية يرى خلالها وجه مريم في كل مكان، الأمر الذي جعله عاجزاً عن مواصلة حياته بشكل طبيعي أو الشعور بأي قدر من السلام النفسي.

لكن هذا اللقاء السري لا يمر مرور الكرام، إذ سرعان ما يعلم بدر أباظة بما حدث، لتشتعل مواجهة حادة بين الشقيقين. يلوم بدر عمر بشدة، مؤكداً أنه كان يجب أن يخبره برغبته في مقابلة خالد، وأنه كان سيتولى التعامل مع الأمر بطريقته الخاصة.

غير أن عمر يواجه شقيقه هذه المرة بحدة غير معتادة، معلناً رفضه للهيمنة التي يفرضها بدر على حياته، وقائلاً إنه يريد أن يعيش بمفرده بعيداً عنه، في إشارة واضحة إلى ضيقه من تسلط أخيه وسيطرته المستمرة عليه.

وتصل المواجهة إلى ذروتها حين يفقد بدر أعصابه ويوجه صفعة إلى عمر، قبل أن تتحول اللحظة سريعاً إلى مشهد متناقض يحمل مزيجاً من الغضب والمشاعر المكبوتة، إذ يضم شقيقه في النهاية، في تعبير عن علاقة معقدة تجمع بين القسوة والخوف والحماية.

مسلسل "فرصة أخيرة" تدور أحداثه حول صراع قوي بين قاض مشهود له بالنزاهة ورجل أعمال ذو نفوذ يحاول التحايل على القانون. ويشارك يوسف وهبي في بطولته مع النجمين محمود حميدة وطارق لطفي، وندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، عمرو صالح. والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.