حوادث

ضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس وآخر قبل الإفطار بقنا

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت قوة أمنية بقنا، خلال ساعات قليلة، من ضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس وآخر بطلقات نارية، قبل دقائق من انطلاق آذان المغرب بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

وجرى التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة بمركز شرطة دشنا، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتبين أن خصومة ثأرية بين عائلة المتهم م.ع ٣٠ عاماً، وبين أبناء عمومة المجنى عليه ممدوح.أ ٤٥ عاماً، مدرس، حيث استقل المتهم توك توك وأطلق وابل من الأعيرة النارية أثناء تواجده أمام منزله قبل دقائق من الإفطار، ما أدى إلى مصرعه فى الحال ومصرع جاره سيد.ع ٦٠ عاماً، أثناء تواجده برفقة المجنى عليه.

وكانت قرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا، شهدت واقعة مؤسفة قبل دقائق من الإفطار، حيث أطلق وابل من الأعيرة النارية على شخصين أثناء تواجدهم أمام منزلهم، نتج عنها مصرعهم فى الحال.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.
 

قنا طلقات نارية ضبط المتهم قبل الإفطار إنهاء حياة مدرس قرية فاو بحرى

