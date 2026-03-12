قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد في الخليج.. مسيّرة تضرب مبنى سكنيا في الكويت وتوقع إصابتين
تصعيد جديد.. رصد صواريخ إيرانية باتجاه الجولان والجليل شمال إسرائيل
المشوار لسه ما انتهاش.. مصطفى ابرهيم يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي
هل يجوز مُغادرة الاعتكاف للعمل؟ .. أمين الفتوى يُجيب
طهران تعلن استهداف مقر الاستخبارات الإسرائيلية ووحدة الحرب السيبرانية
عقب ليلة مشتعلة بين تل أبيب وطهران.. اجتماع أمني طارئ برئاسة نتنياهو لتصعيد كبير ضد إيران
سياسية أمريكية لـ"صدى البلد": تكهنات اغتيال مجتبي خامنئي غامضة.. والنظام الإيراني لن ينهار
أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي
لازم يروح المنتخب.. الغندور يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن حامد عبدالله
البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل
خلال أقل من ساعتين.. حزب الله يعلن تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع إسرائيلية
ترامب: يجب أن نحسم الحرب مع إيران سريعا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

طهران تعلن استهداف مقر الاستخبارات الإسرائيلية ووحدة الحرب السيبرانية

المتحدث باسم الجيش الإيراني
المتحدث باسم الجيش الإيراني
فرناس حفظي

أعلن الجيش الإيراني، تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.


وأوضح الجيش الإيراني، في بيان، أن الهجمات التي بدأت منذ فجر اليوم طالت عددًا من الأهداف الاستراتيجية، من بينها مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى الوحدة 8200 المتخصصة في الحرب السيبرانية وجمع الإشارات الاستخباراتية.


وأشار البيان إلى أن الضربات شملت أيضًا استهداف رادار غرين باين المسؤول عن اعتراض الصواريخ الباليستية، إلى جانب مبنى قيادة الغواصات في القاعدة البحرية بمدينة حيفا، مؤكدًا أن العمليات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة.


وأكد الجيش الإيراني أن عملياته ضد الأهداف الإسرائيلية مستمرة، مشددًا على أن القوات الإيرانية تواصل ما وصفه بـ«الدفاع عن سلامة الأراضي الإيرانية واستقلال البلاد».


وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت بصاروخين على الأقل، وفق ما نقلته وكالتا وكالة فارس للأنباء ووكالة مهر للأنباء.


وأوضح الحرس الثوري أن الصاروخين أطلقتهما وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية، واستهدفا معسكر معسكر عريفجان، وهو قاعدة عسكرية أمريكية تقع جنوب مدينة الكويت.

الجيش الإيراني طائرات مسيرة الأراضي الفلسطينية إيران إسرائيل

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

ماكرون

ماكرون: حزب الله جر لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل وخطأ فادح يجب تصحيحه

أرشيفية

إيران تحدد 3 شروط للقبول بوقف الحرب

أرشيفية

السعودية.. تدمير مسيرة في المنطقة الشرقية و3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

لمرضى القولون العصبي.. تجنب الحليب ومنتجات الألبان فى السحور

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي يحقق أعلى المشاهدات ومحمد إمام يمثل النجاح الحقيقي.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

