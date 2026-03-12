طهران تعلن استهداف مقر الاستخبارات الإسرائيلية ووحدة الحرب السيبرانية

أعلن الجيش الإيراني، تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية واستخباراتية إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إيران وإسرائيل.



وأوضح الجيش الإيراني، في بيان، أن الهجمات التي بدأت منذ فجر اليوم طالت عددًا من الأهداف الاستراتيجية، من بينها مقر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى الوحدة 8200 المتخصصة في الحرب السيبرانية وجمع الإشارات الاستخباراتية.



وأشار البيان إلى أن الضربات شملت أيضًا استهداف رادار غرين باين المسؤول عن اعتراض الصواريخ الباليستية، إلى جانب مبنى قيادة الغواصات في القاعدة البحرية بمدينة حيفا، مؤكدًا أن العمليات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة.



وأكد الجيش الإيراني أن عملياته ضد الأهداف الإسرائيلية مستمرة، مشددًا على أن القوات الإيرانية تواصل ما وصفه بـ«الدفاع عن سلامة الأراضي الإيرانية واستقلال البلاد».



وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت بصاروخين على الأقل، وفق ما نقلته وكالتا وكالة فارس للأنباء ووكالة مهر للأنباء.



وأوضح الحرس الثوري أن الصاروخين أطلقتهما وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية، واستهدفا معسكر معسكر عريفجان، وهو قاعدة عسكرية أمريكية تقع جنوب مدينة الكويت.