مسؤول سابق بالناتو: لا فرص لقيام الاتحاد الأوروبي بدور الوساطة بين إيران وأمريكا

قال نيكولاس ويليامز مسؤول سابق في حلف الناتو، إنّ الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق شديد إزاء إمدادات النفط العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اهتماماً بالدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن حلفائه وأصدقائه في منطقة الخليج.

وأوضح أنه لا يرى أي فرصة للاتحاد الأوروبي من أجل أن يقوم بدور الوساطة لإحلال السلام بين إيران والولايات المتحدة، ولكن، يمكنه وضع بعض الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى ينظر إلى أي نوع من الهدوء، لأن ما يحدث وضع كارثي لأوروبا.

وأشار، إلى أنّ المحادثات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي بوتين تحمل دلالات مهمة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة في القتال الجاري.

وأوضح ويليامز أن إيران من المرجح أن تستمر في عملياتها لعرقلة مرور النفط عبر مضيق هرمز، ما يفاقم المعاناة للدول الغربية والاقتصادات العالمية.

وأكد أن أي توقف في صادرات النفط من المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الأخرى سيترك آثاراً صعبة التعافي على الاقتصادين الإقليمي والغربي، مشيراً إلى خطورة استمرار التصعيد العسكري على الأمن والاستقرار الإقليمي.