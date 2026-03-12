إيران تشن أول هجوم إلكتروني ضخم على شركة أمريكية منذ بدء الحرب

أعلنت مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني استهدف شركة سترايكر الأمريكية للتكنولوجيا الطبية، في أول عملية من نوعها منذ اندلاع الحرب بين البلدين.

وأسفر الهجوم عن تعطيل "بيئة مايكروسوفت" الخاصة بالشركة، مما أدى إلى توقف هواتف العمل وتعطيل التواصل الداخلي مؤقتًا، بحسب موظفين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.



وأفادت الشركة أن أنظمتها الأساسية لم تُخترق مباشرة، ولم يكن لبرامج الفدية دور في الحادث، وأشار خبراء الأمن السيبراني إلى أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى وحدة تحكم إدارة Microsoft Intune، ما سمح لهم بإعادة ضبط بعض الأجهزة إلى إعدادات المصنع عن بُعد.



وتمثل هذه العملية تصعيدا جديدا في الهجمات الإيرانية، التي كانت سابقا محدودة التأثير وتركز غالبا على تغييرات سطحية في مواقع إلكترونية أو عمليات تجسس مرتبطة بالحرب.