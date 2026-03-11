محافظ قنا يتابع منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر مركز الطوارئ

تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سير منظومة توزيع اسطوانات البوتاجاز في كافة المراكز والقرى، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب في الأسعار.

واطلع محافظ قنا، من خلال شاشات السيطرة، على التقارير اللحظية التي ترصد حركة توزيع الاسطوانات من المستودعات الرئيسية، وصولًا إلى نقاط التوزيع الفرعية.





وأكد الببلاوى، بأن استخدام تكنولوجيا الشبكة الوطنية، يهدف إلى سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي شكاوى من المواطنين، ورصد أي محاولات لبيع الأسطوانات في السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأكد محافظ قنا، ضرورة الربط بين غرف العمليات الفرعية في المراكز والمركز الرئيسي لضمان تدفق البيانات بدقة، موجهًا وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المستودعات، والتأكد من التزام المتعهدين بالأسعار الرسمية المقررة.

جدير بالذكر، بأن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعد نقلة نوعية في إدارة الأزمات والخدمات، حيث تتيح للمسؤولين اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومباشرة من أرض الواقع.



