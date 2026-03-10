قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
شروط التصالح على مخالفات البناء.. لازم تبني في النور
صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب
يوم المرأة العالمي | السيدة انتصار السيسي تكرّم بطلة التجديف آيات إبراهيم
الديهي عن قرار زيادة البنزين : حل جراحي لمنع حدوث كارثة
أحمد موسى : لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين
ادعية ليلة القدر .. ردد أفضل 200 دعاء يقضي حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية.. عروض استثنائية لفرقة قنا للفنون الشعبية للأطفال

ليالى رمضان الثقافية بقنا
ليالى رمضان الثقافية بقنا
يوسف رجب

شاركت فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقنا، في إحياء ليلة استثنائية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء جمال اللبان.

وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الراقصة التي صممها ودربها الفنان محمد بريقع، محولًا خشبة المسرح إلى لوحة فنية تجسد الهوية القنائية، بصورة مشرفة تليق بالفن الصعيدي.

وتضمن البرنامج الاستعراضي باقة متنوعة من العروض التي أبهرت الحضور، بدأت بعروض التنورة التراثية التي تميزت بتناغم حركاتها ودقتها، تلاها أوبريت "قنا يا بلدنا" الذي تغنى بجمال وجذور الصعيد.

كما شملت الفعاليات استعراضات فنية لافتة مثل "البحر بيضحك ليه"، و"حلاوة شمسنا"، بالإضافة إلى الاستعراض "النوبي"، وصولًا إلى فقرة الختام "قلب الدنيا" التي أشعلت حماس الجمهور ورواد الحديقة وسط تفاعل كبير وهتافات تعكس نجاح العرض.

تأتي هذه المشاركة المتميزة بإشراف محمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وبالتنسيق مع فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال محمد، وذلك ضمن خطة الهيئة لدمج أطفال الأقاليم في المحافل الثقافية الكبرى بالعاصمة، وصقل مواهبهم.

قنا ليالي رمضان الثقافية فرقة الفنون الشعبية أخبار قنا قصر ثقافة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

كيفية صلاة التهجد في المنزل

كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

مشغولات ذهبية

رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

ترشيحاتنا

فريق الجونة

صامويل أوجو يقود الجونة لفوز ثمين على المصري في الدوري الممتاز

محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري ويشيد بتاريخهم الرياضي

محافظ بورسعيد يستقبل قدامى لاعبي النادي المصري ويشيد بتاريخهم الرياضي

أحمد الشناوي

حسام حسن يدرس ضم حارس بيراميدز للمنتخب في المعسكر المقبل

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد