ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية.. عروض استثنائية لفرقة قنا للفنون الشعبية للأطفال

شاركت فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقنا، في إحياء ليلة استثنائية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء جمال اللبان.

وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الراقصة التي صممها ودربها الفنان محمد بريقع، محولًا خشبة المسرح إلى لوحة فنية تجسد الهوية القنائية، بصورة مشرفة تليق بالفن الصعيدي.

وتضمن البرنامج الاستعراضي باقة متنوعة من العروض التي أبهرت الحضور، بدأت بعروض التنورة التراثية التي تميزت بتناغم حركاتها ودقتها، تلاها أوبريت "قنا يا بلدنا" الذي تغنى بجمال وجذور الصعيد.

كما شملت الفعاليات استعراضات فنية لافتة مثل "البحر بيضحك ليه"، و"حلاوة شمسنا"، بالإضافة إلى الاستعراض "النوبي"، وصولًا إلى فقرة الختام "قلب الدنيا" التي أشعلت حماس الجمهور ورواد الحديقة وسط تفاعل كبير وهتافات تعكس نجاح العرض.

تأتي هذه المشاركة المتميزة بإشراف محمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وبالتنسيق مع فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال محمد، وذلك ضمن خطة الهيئة لدمج أطفال الأقاليم في المحافل الثقافية الكبرى بالعاصمة، وصقل مواهبهم.