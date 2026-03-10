قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قرارات عاجلة من الخطيب ضد فريق الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
محافظات

مع قرب حلول عيد الفطر .. مياه قنا تطلق حملات توعية لترشيد الاستهلاك

شركة مياه قنا
شركة مياه قنا
يوسف رجب

أطلقت الإدارة العامة للتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حملات لتوعية المواطنين بخطورة الإسراف في الماء سواء أثناء غسيل السجاد أو أثناء عمليات تنظيف المنازل، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر.

واستهدفت الحملات بشكل خاص ربات المنازل ومغاسل السجاد والسيارات والمحال التجارية، للتأكيد على عدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والتى تؤدي إلى انسدادات متكررة وحدوث أعطال بشبكة الصرف الصحى. 

وقدم المهندس رجب عرفه خليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، التهنئة لجموع المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مناشداً المواطنين ضرورة الالتزام نحو الترشيد و الحفاظ على المياه لأن الشركة تبذل جهودا جبارة لإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك.

وقال محمد مصطفي حجاج، مدير عام التوعية بشركة مياه قنا، بأن الحفاظ على المياه واجب حتمي وليست رفاهية ولابد أيضا ضرورة التخلص الآمن من الصرف الصحي، لأن ذلك يعد من أهم الأولويات للحفاظ على الصحة و العيش ببيئة آمنة.

وأشار مدير عام التوعية بشركة مياه قنا، إلى أن الشركة كثفت من الحملات تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واتباع السلوكيات الإيجابية فى التعامل مرفق المياه للحفاظ على ضخها بشكل دائم دون تأثر .

قنا عيد الفطرالمبارك شركة مياه الشرب غسيل السجاد شبكة الصرف الصحى كوب ماء نظيف

