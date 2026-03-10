مع قرب حلول عيد الفطر .. مياه قنا تطلق حملات توعية لترشيد الاستهلاك

أطلقت الإدارة العامة للتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حملات لتوعية المواطنين بخطورة الإسراف في الماء سواء أثناء غسيل السجاد أو أثناء عمليات تنظيف المنازل، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر.

واستهدفت الحملات بشكل خاص ربات المنازل ومغاسل السجاد والسيارات والمحال التجارية، للتأكيد على عدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والتى تؤدي إلى انسدادات متكررة وحدوث أعطال بشبكة الصرف الصحى.

وقدم المهندس رجب عرفه خليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، التهنئة لجموع المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مناشداً المواطنين ضرورة الالتزام نحو الترشيد و الحفاظ على المياه لأن الشركة تبذل جهودا جبارة لإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك.

وقال محمد مصطفي حجاج، مدير عام التوعية بشركة مياه قنا، بأن الحفاظ على المياه واجب حتمي وليست رفاهية ولابد أيضا ضرورة التخلص الآمن من الصرف الصحي، لأن ذلك يعد من أهم الأولويات للحفاظ على الصحة و العيش ببيئة آمنة.

وأشار مدير عام التوعية بشركة مياه قنا، إلى أن الشركة كثفت من الحملات تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، واتباع السلوكيات الإيجابية فى التعامل مرفق المياه للحفاظ على ضخها بشكل دائم دون تأثر .