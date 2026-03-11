أخبار قنا: المحافظ يُشدّد على الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب خلال تفقد مجمع المواقف.. وإصابة 9 عمال فى حادث انقلاب سيارة نقل

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات بعد تحريك أسعار الوقود، ويشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب خلال تفقد مجمع المواقف، شركة المياه تطلق حملات توعية لترشيد الاستهلاك مع قرب حلول عيد الفطر، إصابة 9 عمال فى حادث انقلاب سيارة نقل بقرية حجازة، وعروض استثنائية لفرقة قنا للفنون الشعبية للأطفالضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية.



بعد زيادة البنزين.. محافظ قنا يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات



اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة والخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وتشمل سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي، وذلك عقب تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وكلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية، ومحطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة، للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة، ومدى توافر المواد البترولية والإلتزام بالسعر الرسمي، لمنع إستغلال المواطنين وضبط السائقين المخالفين وضبط الأسواق.





خلال تفقد المواقف.. محافظ قنا يشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب

أجرى اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، جولة بمجمع مواقف الأجرة بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر الوقود.

وشدد محافظ قنا، على السائقين العاملين بجميع الخطوط ضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة من المحافظة، والتي تم وضعها بمكان ظاهر بمدخل الموقف، موضحًا أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، مع مراعاة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

مع قرب حلول عيد الفطر .. مياه قنا تطلق حملات توعية لترشيد الاستهلاك

أطلقت الإدارة العامة للتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حملات لتوعية المواطنين بخطورة الإسراف في الماء سواء أثناء غسيل السجاد أو أثناء عمليات تنظيف المنازل، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر.

واستهدفت الحملات بشكل خاص ربات المنازل ومغاسل السجاد والسيارات والمحال التجارية، للتأكيد على عدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والتى تؤدي إلى انسدادات متكررة وحدوث أعطال بشبكة الصرف الصحى.





إصابة 9 عمال فى حادث انقلاب سيارة نقل بقنا

أصيب ٩ عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بنطاق قرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص.





ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية.. عروض استثنائية لفرقة قنا للفنون الشعبية للأطفال



شاركت فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقنا، في إحياء ليلة استثنائية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء جمال اللبان.

وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الراقصة التي صممها ودربها الفنان محمد بريقع، محولًا خشبة المسرح إلى لوحة فنية تجسد الهوية القنائية، بصورة مشرفة تليق بالفن الصعيدي.

