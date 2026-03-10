إصابة 9 عمال فى حادث انقلاب سيارة نقل بقنا

أصيب ٩ عمال فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بنطاق قرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص.

بالانتقال والفحص، تبين إصابة ٩ عمال ، عقب تنقلابةالسيارة بهم فى ترعة بنطاق قرية حجازة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل متوجهين إلى عملهم.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

