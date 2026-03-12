قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد في الخليج.. مسيّرة تضرب مبنى سكنيا في الكويت وتوقع إصابتين
تصعيد جديد.. رصد صواريخ إيرانية باتجاه الجولان والجليل شمال إسرائيل
المشوار لسه ما انتهاش.. مصطفى ابرهيم يعلق على خسارة الزمالك أمام إنبي
هل يجوز مُغادرة الاعتكاف للعمل؟ .. أمين الفتوى يُجيب
طهران تعلن استهداف مقر الاستخبارات الإسرائيلية ووحدة الحرب السيبرانية
عقب ليلة مشتعلة بين تل أبيب وطهران.. اجتماع أمني طارئ برئاسة نتنياهو لتصعيد كبير ضد إيران
سياسية أمريكية لـ"صدى البلد": تكهنات اغتيال مجتبي خامنئي غامضة.. والنظام الإيراني لن ينهار
أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي
لازم يروح المنتخب.. الغندور يوجه رسالة لـ حسام حسن بشأن حامد عبدالله
البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل
خلال أقل من ساعتين.. حزب الله يعلن تنفيذ 6 عمليات ضد مواقع إسرائيلية
ترامب: يجب أن نحسم الحرب مع إيران سريعا
أخبار العالم

تصعيد جديد.. رصد صواريخ إيرانية باتجاه الجولان والجليل شمال إسرائيل

فرناس حفظي

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه تم رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل، وقد تُطلق الإنذارات في مرتفعات الجولان والجليل ومنطقة الكرمل، من بين مناطق أخرى.

في ظل التصعيد العسكري مع إيران وحزب الله، كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، مساء الأربعاء، أن تل أبيب تستعد لحملة عسكرية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الاستعدادات تشمل مختلف الجوانب العملياتية واللوجستية.

وقال المسؤول إن المؤسسة العسكرية تعمل وفق خطة منظمة تتضمن تقدير كميات الذخيرة اليومية، ورؤية شاملة لساحات القتال، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والاحتياط، مع إعداد خطط مسبقة للتعامل مع تطورات المعركة.


وأوضح أن تركيز العمليات الإسرائيلية ينصب بشكل أساسي على إيران، مؤكدًا أن الجيش يواصل تنفيذ استراتيجيته وفق الأهداف والجدول الزمني المحدد، مع إجراء تعديلات مستمرة بناءً على المعلومات الاستخباراتية ونتائج الضربات العسكرية.


وأشار إلى أن التنسيق مع الولايات المتحدة يتم بشكل مستمر على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، مؤكدًا أن ما يجري يُعد «حربًا مشتركة» بين الطرفين.


وفي السياق نفسه، أفادت مصادر إسرائيلية لشبكة CNN بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد كبير في هجمات إيران وحزب الله خلال الليل، في وقت يعقد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين لمتابعة تطورات الحملة العسكرية.


بالتوازي، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ما وصفه بـ«أعنف وأقوى عملية» منذ اندلاع الحرب، مؤكدًا إطلاق صواريخ استهدفت مواقع داخل إسرائيل وأخرى أمريكية في المنطقة، بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى.


ومع تصاعد التوتر، رفعت السلطات الإسرائيلية حالة التأهب في البلدات الشمالية، وسط مخاوف من احتمال إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، فيما دعت السلطات السكان إلى البقاء قرب الملاجئ والمناطق الآمنة تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ.

