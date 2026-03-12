سيد رجب يكتشف الحقيقة ويحاول إصلاح مشاكل الماضي في بيبو

بعد ظهور بيبو (أحمد بحر الشهير بـكزبرة) المفاجئ في حياته، ومواجهة والدته (زينة منصور) في السجن، بدأ العمدة محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) في استكشاف الحقائق في محاولة لإصلاح أخطاء الماضي في مسلسل بيبو.

فبعد مواجهة بينه وبين ابنه بيبو (أحمد بحر الشهير بـكزبرة)، علم أبو دياب بأن أم بيبو في السجن بسبب إبراهيم عمارة (محسن منصور)، يذهب إليه لكي يواجهه ويهدده بكسر السيارات الموجودة في معرض السيارات الخاص به، إن لم يقم بإخراج أم بيبو من السجن في اليوم التالي، حيث أنه تسبب في حبسها بعد أن جعلها توقع على كمبيالات بقيمة 650 ألف جنيه.

في الوقت نفسه واجه أبو دياب زوجته (هالة صدقي) التي اعترفت له بأنها هي من أخفت الخطاب الذي أرسلته إليه أم بيبو لتخبره بحملها، وأنها أيضًا من أرسلت خطاب التهديد إليها، ليستمر أبو دياب في محاولة إصلاح الماضي بعد أن عرف الحقيقة.

مسلسل بيبو أحد إنتاجات شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا وCBC الساعة 9:45 مساءً.