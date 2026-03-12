لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

شن طارق يحي نجم نادي الزمالك السابق هجوما ضاريا على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب انبي الحالي بعد خسارة الفارس الأبيض أمس الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق انبي بهدف دون رد أحرزه أحمد العجوز من ركلة جزاء فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال طارق يحيي في تصريحات تليفزيونية: أنا عندي تحفظ على تصرفات كهربا في مباراة الزمالك وانبي بـ الدوري الممتاز.

تابع نجم الزمالك السابق: إنت لاعب مش مدرب كان لازم تقعد علي الدكة ومتفضلش واقف كده لإنك بتستفز جمهور الزمالك.

واختتم طارق يحي حديثه قائلا: إنت واقف توجه اللاعيبة ليه؟ لو بتلاعبوا الأهلي هتعمل كده يا كهربا؟

ويشارك نادي انبي في مراسم قرعة بطولة الدوري الممتاز مساء اليوم الخميس بعدما نجح فى احتلال المركز السابع إثر الفوز أمام نظيره نادي الزمالك.