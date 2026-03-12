دويدار يعلق على هزيمة الزمالك أمام إنبي

خسر فريق الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على فيسبوك: "منافس الزمالك هوه الزمالك نفسه".

ترتيب الزمالك وإنبي في جدول ترتيب الدوري المصري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الأهلي الثالث، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 30 نقطة في المركز السابع ليضمن التواجد في مجموعة التتويج بالدوري المصري.