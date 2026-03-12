قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
80 مليون برميل.. اليابان تلجأ لاحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار

إيران
إيران
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالمخابرات الأمريكية القول بأن القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير وليست معرضة لخطر الانهيار في ⁠أي وقت قريب.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف  أن موسكو على اتصال دائم مع القيادة الإيرانية في طهران.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية - "إننا على تواصل دائم مع الجانب الإيراني المتمثل في قيادة الدولة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد محادثاتين هاتفاتين مع نظيره الإيراني مسعود بزيشكيان خلال الأسبوع الماضي. أٌجريت أول مكالمة بينهما في 6 مارس الجاري والأخرى في 10 مارس؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في خضم الحرب المتصاعدة في المنطقة.

 كما أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي .

المخابرات الأمريكية القيادة الإيرانية الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسعود بزيشكيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

الكلب

أصحابه سابوه في الشارع | القبض على سيدة ادّعت تعدّى طلاب بشكل غير أخلاقى على كلب بالسويس.. صور

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يشارك في حفل الافطار السنوي لحزب مستقبل وطن

محافظ المنيا يشارك في حفل الإفطار السنوي لحزب مستقبل وطن

جولة محافظ قنا

أخبار قنا.. المحافظ يجتمع بأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار لضبط الأسواق..وصول 42 ألف كرتونة سلع غذائية مدعمة

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. تجهيز 36 مسجدًا للاعتكاف و47 لصلاة التهجد والجامعة تنظم قافلة طبية لقرى المنيرة

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد