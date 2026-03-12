أول إجراء في الأهلي بعد الوصول إلي تونس لمواجهة الترجي

يخوض فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أول مران في تونس مساء اليوم الخميس استعداداً لـ ذهاب الترجي التونسي المقرر إقامته مساء الأحد القدم ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر القاهرة اليوم الخميس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي متوجهة إلي تونس من أجل مواجهة نظيره الترجي في ذهاب دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الترجي التونسي المباراة التي تجمعه أمام نظيره الأهلي في رادس، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للموسم الحالي.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة غدًا الجمعة، إلا أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي قرر تعديل موعد السفر ليكون اليوم الخميس، خاصة بعد الخسارة التي تلقاها الأحمر أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الحادية عشر من مساء يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من مارس الجاري في ذهاب ربع النهائي.

فيما سيقام لقاء إياب دور الـ 16 بين الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 21 مارس الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي دون حضور جماهيري.