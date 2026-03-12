محمود أبو الدهب: الزمالك فرط في الدوري بخسارته أمام إنبي .. والأهلي الأقرب للتتويج

أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره إنبي في ختام منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز ، ضربة موجعة للأبيض ، مشيراً إلى أنها ستكون سبباً في خسارته للقب بنهاية الموسم.

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدف نظيف على ملعب المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة ، ليتجمد رصيده عند النقطة 43 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 30 في المركز السابع ليضمن التواجد ضمن الكبار السبعة في مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:



الزمالك فرط في المنافسة على لقب الدوري بعد خسارته أمام إنبي ، وأتوقع تراجع نتائج الفريق في الفترة المقبلة والمرحلة الفاصلة من البطولة ، وستكون مباراة إنبي بمثابة الضربة الموجعة للأبيض.

وتابع: رغم تراجع نتائج الأهلي تحت قيادة مدربه ييس توروب وتذبذب الأداء في المباريات الماضية والتي كان آخرها الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-2 ، إلا أنني أثق في قدرة الفريق على التتويج بلقب الدوري في نهاية الموسم ، وهو المرشح الأول للفوز باللقب ويأتي بيراميدز في المرتبة الثانية ، وأخيراً الزمالك.