مسئولون أمريكيون: النظام الإيراني أثبت قدرته على زعزعة الاقتصاد العالمي وسط القصف
إيران تشن أول هجوم إلكتروني ضخم على شركة أمريكية منذ بدء الحرب
هآرتس: الأماكن المقدسة في القدس لم تعد خطًا أحمر والكارثة تقترب
ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟.. سبب لا يعرفه كثيرون
ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق
في ظل القصف المشترك على إسرائيل.. صاروخ إيراني ينفجر في منطقة مفتوحة بإيلات
إسرائيل ترتكب مجز.رة جوية في بيروت.. الضاحية الجنوبية تتحول إلى ركام وسفك دما.ء
التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك
من دراما رمضان إلى ساحات المحاكم| قانون الأحوال الشخصية يحسم أزمة رؤية الأبناء بعد الطلاق.. خبير نفسي يكشف التأثير الخفي لانفصال الوالدين على نفسية الأطفال
دعاء قيام الليل .. من أفضل أوقات الاستجابة فاغتنمها بهذه الكلمات
تحذير من شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة
ديني

ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟.. سبب لا يعرفه كثيرون

ليلة القدر
ليلة القدر
أحمد سعيد

يبحث عدد كبير من الناس عن علامات ليلة القدر وخاصة ونحن نعيش في العشر الأواخر من رمضان، وتكثر الأسئلة عن كيفية اغتنام فضل ليلة القدر وسبب تسميتها أيضًا وفي السطور التالية نتعرف على أبرز علامات هذه الليلة المباركة وأسرار تسميتها.

ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟

وقد بينت وزارة الأوقاف أسرار تسمية ليلة القدر قائلة "لقد استنبط علماء الأمة من جلال تسميتها بـ "ليلة القدر" أسرارًا تجعل قلب السالك يتقلب بين مقام الهيبة وعظمة القدس، وبين مقام الرجاء وسعة الفضل الإلهي ومن معانيها:

  1. تقدير المقادير: فيها تُبرم أحكام السنة وتُنقل من اللوح المحفوظ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "يكتب في أمِّ الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنَة من الخير والشرِّ والأرزاق والآجال" [التفسير البسيط (٢٠/‏٩٥) الواحدي].
  2. عظمة الشأن: فهي ليلة ذات "قدر" وقيمة؛ لأن العظيم أنزل فيها كتاباً ذا قدر، على رسولٍ ذي قدر، لأمةٍ ذات قدر.
  3. قدر العمل: العبادة فيها تزن في ميزان الله أكثر من عبادة ٨٣ سنة؛ لقوله تعالى: ﴿لَیۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَیۡرࣱمِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرࣲ﴾ [القدر: ٣].
  4. إنزال القرآن: ليلة الشرف التي اتصلت فيها السماء بالأرض بنزول الوحي الخالد.

علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

دعاء ليلة القدر 
لقد أرشدنا النبي المصطفى ﷺ إلى أقصر الطرق لنيل رضا الله في هذه الليلة، حين سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: "يا رسول الله، أرأيتَ إن وافقتُ ليلة القدر ما أدعو؟"، فعلمها دعاءً جامعاً يتكون من سبع كلمات فقط لكنه يحمل معاني العفو الشامل: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي".

ويؤكد العلماء أن هذا الدعاء هو "مفتاح القبول"، فإذا عفا الله عن العبد، فُتحت له أبواب الرزق، وصَلُح حاله في الدنيا والآخرة، واطمأن قلبه بسكينة الإيمان.

دعاء ليلة القدر مستجاب 
(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ).

(رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

(رَبِّ إِنّي أَعوذُ بِكَ أَن أَسأَلَكَ ما لَيسَ لي بِهِ عِلمٌ وَإِلّا تَغفِر لي وَتَرحَمني أَكُن مِنَ الخاسِرينَ).

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ).

أجمل أدعية ليلة القدر

(اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي).

(اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ).

(اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا).

(اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا).

(اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ).

