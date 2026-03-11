محمد سلامة: عودة الأوفر برايس خطر يهدد سوق السيارات في مصر

في ظل عودة ظاهرة الأوفر برايس على السيارات الجديدة مرة أخرى في السوق المصري، صرح خبير السيارات وصانع المحتوى محمد سلامة لموقع صدى البلد الإخباري عن خطورة عودة هذه الظاهرة من جديد.

وأضاف سلامة مستقبل سوق السيارات في مصر سيعود مجددا ليكون على المحك، بسبب حالة الخلل التي أصابت تسعير السيارات بفعل الأوفر برايس.

وذكر صانع محتوى السيارات محمد سلامة، أن السوق شهد حالات اقبال كثيفة بالرغم من الرواج في بداية شهر رمضان المبارك بفعل الخصومات والكاش باك، إلا أن الإقبال زاد بعد سويعات من اشتعال الحرب الإيرانية عقب تذبذب سعر الدولار، الذي من شأنه ارتفاع الأسعار.

ومع استمرار الارتفاع لازال هناك إقبالاً خوفاً من ارتفاع الأسعار وعودتها لأسعار عامي 2024 و 2025، وصعوبة توقع مستقبل الأسعار في الوقت المقبل.

وأضاف سلامة أنه على الرغم من ذلك قرر بعض المستهلكين تأجيل شراء أي سيارة في الوقت الحالي لحين استقرار الأوضاع، بعد زياده الأسعار بشكل مبالغ فيه.