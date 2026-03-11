قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
لم يعد هناك شيء نستهدفه.. ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. Realme تطرح منافسا قويا لآيفون.. وأيسر تغزو الأسواق بكمبيوتر محمول

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

Realme تطرح منافسا قويا لآيفون الجديد.. إليك أهم مواصفاته؟

بدأت التسريبات تظهر حول هاتف Realme الجديد من سلسلة الهواتف الرقمية، وذلك قبل أشهر من إطلاقه المتوقع. وقد أشارت معلومة حديثة من مصدر موثوق إلى مواصفات الكاميرا التي قد تأتي مع هاتف Realme 17 Pro+. إليكم التسريبات الأولى حول سلسلة 17 Pro.

بقدرة شحن جبارة ..أيسر تغزو الأسواق بكبيوتر محمول جديد إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة آيسر جهاز Acer Go 16 ، وهو حاسوب محمول جديد مصمم خصيصًا للأعمال، لتعزيز الإنتاجية المكتبية وإنجاز المهام المتعددة اليومية. يجمع هذا الجهاز بين معالج Intel Core 5 وشاشة كبيرة مقاس 16 بوصة وذاكرة وسعة تخزين كبيرتين، مستهدفًا بذلك المحترفين والطلاب الذين يحتاجون إلى جهاز عمل موثوق.

يعمل الكمبيوتر المحمول بمعالج Intel Core 5 210H، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5-5200 سعة 16 جيجابايت ووحدة تخزين SSD PCIe Gen4 سعة 1 تيرابايت، مما يوفر أداءً سلسًا لتعدد المهام وسرعة تخزين عالية لأحمال العمل الإنتاجية.

هل هاتفك منهم؟ أجهزة تحصل على نظام التشغيل HyperOS 3

تختبر شركة شاومي نظام التشغيل HyperOS 3.1 منذ فترة طويلة على مجموعة من أجهزتها. وقد انتهت مرحلة الاختبار هذه أخيرًا، حيث أعلنت الشركة للتو عن جدول طرح التحديث، ويبدأ طرح التحديث اليوم

ينطبق هذا التحديث على أجهزة شاومي المباعة في الصين، وقد نُشر على منتدى المستخدمين الصيني . لذا، إذا كنت من منطقة أخرى، فقد يستغرق وصول التحديث إلى جهازك وقتًا أطول

لأصحاب الميزانية المحدودة ..إليك أفضل هاتف بالأسواق في 2026

أكدت شركة فيفو تاريخ إطلاق هاتفها الذكي الجديد ذي الميزانية المحدودة و سيتم طرح هاتف فيفو T5x 5G في 17 مارس 2026، ومن المقرر أن يبدأ الحدث في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. من المتوقع أن يخلف الهاتف هاتف فيفو T4x 5G، حيث سيقدم بعض التحسينات الملحوظة التي تستهدف المستخدمين الذين يرغبون في عمر بطارية طويل وأداء يومي موثوق

أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث التقنيات أخبارًا وتقارير

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

صلاة التهجد

صلاة التهجد وقيام الليل.. هل تُغني إحداهما عن الأخرى؟| الموقف الشرعي

الاعتكاف

هل يجوز الاعتكاف في الليالي الوترية فقط؟.. رد العلماء

الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر يواصل حملة وعي.. مدير شئون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

