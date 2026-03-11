أخبار التكنولوجيا.. Realme تطرح منافسا قويا لآيفون.. وأيسر تغزو الأسواق بكمبيوتر محمول

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



Realme تطرح منافسا قويا لآيفون الجديد.. إليك أهم مواصفاته؟

بدأت التسريبات تظهر حول هاتف Realme الجديد من سلسلة الهواتف الرقمية، وذلك قبل أشهر من إطلاقه المتوقع. وقد أشارت معلومة حديثة من مصدر موثوق إلى مواصفات الكاميرا التي قد تأتي مع هاتف Realme 17 Pro+. إليكم التسريبات الأولى حول سلسلة 17 Pro.

بقدرة شحن جبارة ..أيسر تغزو الأسواق بكبيوتر محمول جديد إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة آيسر جهاز Acer Go 16 ، وهو حاسوب محمول جديد مصمم خصيصًا للأعمال، لتعزيز الإنتاجية المكتبية وإنجاز المهام المتعددة اليومية. يجمع هذا الجهاز بين معالج Intel Core 5 وشاشة كبيرة مقاس 16 بوصة وذاكرة وسعة تخزين كبيرتين، مستهدفًا بذلك المحترفين والطلاب الذين يحتاجون إلى جهاز عمل موثوق.

يعمل الكمبيوتر المحمول بمعالج Intel Core 5 210H، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5-5200 سعة 16 جيجابايت ووحدة تخزين SSD PCIe Gen4 سعة 1 تيرابايت، مما يوفر أداءً سلسًا لتعدد المهام وسرعة تخزين عالية لأحمال العمل الإنتاجية.

هل هاتفك منهم؟ أجهزة تحصل على نظام التشغيل HyperOS 3

تختبر شركة شاومي نظام التشغيل HyperOS 3.1 منذ فترة طويلة على مجموعة من أجهزتها. وقد انتهت مرحلة الاختبار هذه أخيرًا، حيث أعلنت الشركة للتو عن جدول طرح التحديث، ويبدأ طرح التحديث اليوم

ينطبق هذا التحديث على أجهزة شاومي المباعة في الصين، وقد نُشر على منتدى المستخدمين الصيني . لذا، إذا كنت من منطقة أخرى، فقد يستغرق وصول التحديث إلى جهازك وقتًا أطول

لأصحاب الميزانية المحدودة ..إليك أفضل هاتف بالأسواق في 2026

أكدت شركة فيفو تاريخ إطلاق هاتفها الذكي الجديد ذي الميزانية المحدودة و سيتم طرح هاتف فيفو T5x 5G في 17 مارس 2026، ومن المقرر أن يبدأ الحدث في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند. من المتوقع أن يخلف الهاتف هاتف فيفو T4x 5G، حيث سيقدم بعض التحسينات الملحوظة التي تستهدف المستخدمين الذين يرغبون في عمر بطارية طويل وأداء يومي موثوق