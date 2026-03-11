بقدرة شحن جبارة ..أيسر تغزو الأسواق بكبيوتر محمول جديد إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة آيسر جهاز Acer Go 16 ، وهو حاسوب محمول جديد مصمم خصيصًا للأعمال، لتعزيز الإنتاجية المكتبية وإنجاز المهام المتعددة اليومية. يجمع هذا الجهاز بين معالج Intel Core 5 وشاشة كبيرة مقاس 16 بوصة وذاكرة وسعة تخزين كبيرتين، مستهدفًا بذلك المحترفين والطلاب الذين يحتاجون إلى جهاز عمل موثوق.

يعمل الكمبيوتر المحمول بمعالج Intel Core 5 210H، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5-5200 سعة 16 جيجابايت ووحدة تخزين SSD PCIe Gen4 سعة 1 تيرابايت، مما يوفر أداءً سلسًا لتعدد المهام وسرعة تخزين عالية لأحمال العمل الإنتاجية.

جهاز Acer Go 16

يتميز هذا الجهاز بشاشة مقاس 16 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، مما يوفر نسبة عرض إلى ارتفاع أطول قليلاً تناسب المستندات وجداول البيانات وتصفح الإنترنت. تغطي الشاشة 45% من نطاق ألوان NTSC، مما يشير إلى تركيزها على الاستخدام المكتبي والعام.

ولإدارة الحرارة، تتضمن Acer نظام تبريد بمروحتين مع أنابيب حرارية مزدوجة، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع أداء قابلة للتحديد.

يحتوي هذا الكمبيوتر المحمول على بطارية بسعة 65 واط/ساعة، تكفي لعشر ساعات من الاستخدام المتواصل. يبلغ سمك هيكله 17.9 ملم ووزنه 1.81 كجم. ومن أبرز ميزاته الأخرى لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية وكاميرا ويب عالية الدقة مزودة بمفتاح أمان للخصوصية.

تشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 ومنافذ مثل USB-C وثلاثة منافذ USB-A و HDMI 1.4 و RJ45 Ethernet و microSD ومقبس صوت 2 في 1.

يبلغ السعر الرسمي 4099 يوان (≈ 596 دولارًا)، بينما ينخفض ​​السعر المدعوم إلى 3441.65 يوان (≈ 501 دولارًا) بموجب برنامج دعم المنتجات الرقمية في الصين.

