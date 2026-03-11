الرسم على الأخشاب.. أسرار فنون الحرف التراثية في باب رزق

خصص الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة "دي إم سي" جزءا من حلقة اليوم للحديث عن أسرار فن الحرف الخشبية التراثية.

وقالت مريم أنور إحدى العاملات في فنون الحرف الخشبية التراثية ، :" انا بدأت بالرسم على الأساس بألوان صناعية واكتشفت تواجد مكان لتعليم تقنيات الرسم على الأثاث بطرق تقليدية ".



وتابعت مريم أنور :" أنا اتعملت الرسم على الاخشاب من طرق النقش على الجدران أيام المصريين القدماء ".

وأكملت مريم أنور :" حصلت على ورشة من اجل الوصول لأفضل طريقة لثبات الألوان على الاخشاب ".



ومن جانبه قال هاني الديب احد العاملين في فنون الحرف الخشبية التراثية، :" نقوم بالحفر على الأخشاب والنحاس لتكوين أشكال تراثية".