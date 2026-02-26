رواية الحواديت.. أسرار صنعة تحريك العرائس القماش| فيديو

خصص الإعلامي يسري الفخراني، مقدم برنامج "باب رزق"، المذاع على قناة "دي إم سي" جزءا من حلقة اليوم للحديث عن أسرار فن تحريك العرائس القماش ورواية الحواديت.



وروى الفنان وليد بدر، أحد محترفي صنعة تحريك العرائس القماش، تفاصيل وسر تحريك العرائس القماش “قابا: ”إحنا بنحرك عروسة الخيوط والعرائس القماش".

وأضاف وليد بدر: “إحنا كمان بنحرك عرائس خيال الضل التي يتم تحريكها من خلف ستار وأمام كشاف إضاءة كبير”.

وتابع: "الأمريكان هما اللي أبدعوا في حرفة صناعة العرائس القماش التي ترتبط بشخصيات كرتونية شهيرة، وأبرزها عرائس عالم سمسم".

واستطرد: "من يقوم بتحريك العرائس القماش لازم يكون ممثل في الأساس كي يستطيع أن ينقل التعبيرات المطلوبة من خلال العروسة التي يقوم بتحريكها".

وأوضح: "الممثل يقوم بتحويل أي تعبير بالوجه وأداء صوتي إلى حركة تظهر على العرائس القماش".