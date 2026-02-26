محافظ أسيوط يسلم 10 أجهزة عرائس وكرسيين متحركين كهربائيين للأسر الأولى بالرعاية

سلم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، عددًا من أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى اثنين من الكراسي المتحركة الكهربائية، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام المحافظة بالفئات الأكثر احتياجًا.

شهدت الاحتفالية حضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية، وعزة عبد العال مدير خدمة المواطنين، وممثلي الشئون الإدارية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت المساعدات توزيع 10 أجهزة عرائس متكاملة، شملت كل منها "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز"، فضلًا عن تسليم كرسيين متحركين كهربائيين لاثنين من ذوي الهمم، في إطار حرص المحافظة على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وحرص محافظ أسيوط على تهنئة الفتيات المستفيدات، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد المحافظ أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ورفع الأعباء عن كاهلهم، وتقديم مختلف أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور على قلوب العرائس وعائلاتهن، وترسيخ قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن محافظة أسيوط تضع على رأس أولوياتها تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمجتمعية، بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز مظلة الحماية الاجتماعية.

واختُتمت الاحتفالية بتسليم الأجهزة وسط أجواء من الفرحة والامتنان من جانب الأسر المستفيدة، التي أعربت عن شكرها وتقديرها لجهود المحافظة وحرصها الدائم على دعمهم ومساندتهم.