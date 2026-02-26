قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
توك شو

حنان موسى: مبادرة السيرة والتراث في المترو تجسد وصول الثقافة إلى المواطن

منار عبد العظيم

أكدت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بـ الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن إطلاق مبادرة «السيرة والتراث» وتقديم عرض فني داخل محطة محطة جمال عبد الناصر جاء انطلاقًا من إيمان راسخ بضرورة وصول الثقافة إلى المواطن في موقعه، بدلًا من انتظار حضوره إلى المسارح أو المراكز الثقافية.

وأوضحت خلال “صباح الخير يا مصر”، أن الفكرة تقوم على «أن نذهب نحن بالثقافة إلى الناس»، مشيرة إلى أن التفاعل الكبير من رواد المترو كان بمثابة الجائزة الحقيقية لفريق العمل، حيث بدت على وجوه المواطنين علامات الانبهار والسعادة وهم يستعيدون عناصر من تراثهم، ربما لم يسمعوها أو يشاهدوها منذ سنوات.

تعريف بالتراث غير المادي المسجل دوليًا

وأضافت أن المبادرة تضمنت فقرات متنوعة للتعريف بعناصر من التراث غير المادي المسجل على قوائم اليونسكو، ومنها أنشطة الجدارية والحرف التقليدية، إلى جانب تقديم شروحات مبسطة حول تاريخها وقيمتها الثقافية، بما يسهم في تعزيز وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على هذا الإرث وصونه.

أنشطة فنية متنوعة لرواد المترو

وأشارت إلى أن الفعاليات لم تقتصر على السيرة فقط، بل شملت عروض عرائس، وفقرات موسيقية وغنائية احتفاءً بشهر رمضان، فضلًا عن تنظيم معرض للكاريكاتير، وذلك ضمن برنامج متكامل يقدم أنشطة يومية متنوعة لرواد المترو، ويحوّل محطات الانتظار إلى مساحات نابضة بالفن والتراث.

فكرة قابلة للتوسع

وأكدت موسى أن المبادرة ليست حكرًا على مترو الأنفاق، بل تمثل نموذجًا يمكن تعميمه في وسائل وأماكن أخرى، مشددة على أن الرسالة الأساسية تتمثل في ترسيخ قناعة بأن التراث المصري أمانة في أعناق أبنائه، وأن معرفته والاعتزاز به خطوة أساسية للحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال المقبلة.

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

