حنان موسى: مبادرة السيرة والتراث في المترو تجسد وصول الثقافة إلى المواطن

أكدت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بـ الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن إطلاق مبادرة «السيرة والتراث» وتقديم عرض فني داخل محطة محطة جمال عبد الناصر جاء انطلاقًا من إيمان راسخ بضرورة وصول الثقافة إلى المواطن في موقعه، بدلًا من انتظار حضوره إلى المسارح أو المراكز الثقافية.

وأوضحت خلال “صباح الخير يا مصر”، أن الفكرة تقوم على «أن نذهب نحن بالثقافة إلى الناس»، مشيرة إلى أن التفاعل الكبير من رواد المترو كان بمثابة الجائزة الحقيقية لفريق العمل، حيث بدت على وجوه المواطنين علامات الانبهار والسعادة وهم يستعيدون عناصر من تراثهم، ربما لم يسمعوها أو يشاهدوها منذ سنوات.

تعريف بالتراث غير المادي المسجل دوليًا

وأضافت أن المبادرة تضمنت فقرات متنوعة للتعريف بعناصر من التراث غير المادي المسجل على قوائم اليونسكو، ومنها أنشطة الجدارية والحرف التقليدية، إلى جانب تقديم شروحات مبسطة حول تاريخها وقيمتها الثقافية، بما يسهم في تعزيز وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على هذا الإرث وصونه.

أنشطة فنية متنوعة لرواد المترو

وأشارت إلى أن الفعاليات لم تقتصر على السيرة فقط، بل شملت عروض عرائس، وفقرات موسيقية وغنائية احتفاءً بشهر رمضان، فضلًا عن تنظيم معرض للكاريكاتير، وذلك ضمن برنامج متكامل يقدم أنشطة يومية متنوعة لرواد المترو، ويحوّل محطات الانتظار إلى مساحات نابضة بالفن والتراث.

فكرة قابلة للتوسع

وأكدت موسى أن المبادرة ليست حكرًا على مترو الأنفاق، بل تمثل نموذجًا يمكن تعميمه في وسائل وأماكن أخرى، مشددة على أن الرسالة الأساسية تتمثل في ترسيخ قناعة بأن التراث المصري أمانة في أعناق أبنائه، وأن معرفته والاعتزاز به خطوة أساسية للحفاظ عليه ونقله إلى الأجيال المقبلة.