تنطلق اليوم.. ندوات وعروض فنية بالجمعيات الثقافية ضمن احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من اليوم الخميس، مجموعة متنوعة من الفعاليات بعدد من المحافظات، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية.

تتنوع الفعاليات ما بين الندوات التثقيفية، والعروض الفنية، والأمسيات الشعرية، وتقدم في الثامنة والنصف مساء، وتبدأ مع ندوة بعنوان "ذكرى انتصارات العاشر من رمضان"، يليها أمسية شعرية بمشاركة د. رضا صالح، سادات غريب، أحمد رشاد، عزت المتبولي، وفوزي القماش، وذلك بجمعية رابطة الزجالين بمحافظة السويس.

وفي يوم الجمعة 9 رمضان تستضيف جمعية رواد القللي بالقاهرة، ندوة بعنوان "اللغة العربية وترسيخ الهوية" بمشاركة د. صبري زمزم، وسيد سرحان، يليها عرضا فنيا النيل للإنشاد الديني.

ويشهد يوم السبت 10 رمضان عرضا فنيا لفرقة النيل للآلات الشعبية، وذلك بجمعية مصر الجديدة بالقاهرة.

كما تعقد ندوة بعنوان "فضفضة رمضانية" في اليوم نفسه، بجمعية دار النسر الأدبية بالقليوبية، يليها أمسية شعرية بمشاركة محمد هلال، طارق عمران، محمد الشحات، أحمد عبد المنعم، وعصام بدر.

وتتواصل الفعاليات يوم الأحد 11 رمضان مع عرض فني لفرقة التنورة التراثية، بمكتبة المستقبل بمصر الجديدة بالقاهرة.

وفي يوم الاثنين 12 رمضان تشهد جمعية رواد ثقافة الفيوم ندوة بعنوان "رمضان ومظاهر الوحدة الوطنية"، يليها أمسية شعرية بمشاركة عويس معوض، محمد جمال، مصطفى عبد الباقي، عبد الكريم عبد الحميد ومحمد ربيع.

ويوم الأربعاء 14 رمضان تقدم فرقة الفيوم للإنشاد الديني عرضا فنيا بالجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية بقصر الأمير طاز بالقاهرة، كما تستقبل جمعية رواد ثقافة قوص بمحافظة قنا، في اليوم نفسه محاضرة بعنوان "الفلكلور المصري في رمضان"، يليها أمسية شعرية بمشاركة د. سليمان جادو، أحمد محمد حسن، عبد الله الهواري، وخالد حجاج.

وفي يوم الخميس 15 رمضان تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية، عرضا فنيا بجمعية ببا بإمبابة بمحافظة الجيزة.

ويختتم البرنامج يوم الخميس 22 رمضان مع أمسية شعرية تشهدها جمعية رواد ثقافة شبرا دمنهور بمحافظة البحيرة، بمشاركة محمد اللبودي، عماد عامر، ومصطفى شمس، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة دمنهور للموسيقى العربية.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، برئاسة عبير رشيدي، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية التابعة، وتأتي ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة احتفالا بالشهر الكريم.