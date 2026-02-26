قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا

محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مولف فخر الدلتا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مولف فخر الدلتا
إسراء عبدالمطلب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والانتشار السريع للاتهامات خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشورات تتعلق بالكاتب الصحفي والمنتج الفني محمد طاهر، مؤسس «بيت فاطم» وصاحب هشتاج #هل_حضنت_ابنتك_اليوم، تتهمه بالتحرش ببعض الفتيات واستغلالهنّ، وفق ما أورد مستخدمو المنصات الرقمية.

اتهامات بالتحرش

ويُعرف «بيت فاطم» كمساحة مفتوحة للحكي والدعم النفسي والاجتماعي، لكن الانتشار السريع للاتهامات قلب الصورة العامة للكاتب، وفتح نقاشا واسعا حول حدود المسؤولية في تقديم الدعم النفسي، وطبيعة العلاقة بين المسؤولين عن المساحات الاجتماعية والفتيات اللواتي يلجأن إليها، خاصة اللواتي يعانين من مشكلات شخصية.

..

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل صورًا ورسائل منسوبة لمحمد طاهر أرسلها إلى عدد من الفنانات، من بينهن جيهان الشماشرجي وثراء جبيل، أظهرت إعجابه بهن وتوجيه عبارات مدح وثناء، ما أثار انتقادات واسعة حول تجاوز هذه الرسائل للحدود المهنية، بينما رأى آخرون أن مضمونها لا يصل إلى درجة التحرش.

ورد محمد طاهر على الاتهامات عبر صفحته الشخصية، مؤكداً رفضه لهذه المزاعم واصفاً ما يتم تداوله بـ«السعار المجتمعي»، مشدداً على أنه مستعد لأي تحقيق رسمي من قبل النيابة العامة أو أي مؤسسة حقوقية، وقال: «أي حد عنده شكوى ضدي، يتفضل ياخد إجراء رسمي.. أليس هذا واضح كفاية؟ أليس هذا عادل كفاية؟». وأضاف: «نفترض ولو بنسبة احتمال ضئيلة أنني بريء، فكيف سأثبت ذلك؟ وبعد ذلك كيف أعوّض الضرر الذي لحق بسمعتي؟».

.

ويأتي الجدل في ظل مطالبات رواد مواقع التواصل بضرورة حماية الفتيات والتحقيق الفوري في أي تجاوزات، وفتح ملفات رسمية لمعاقبة المسؤولين عن أي استغلال أو تحرش.

.

من جانبه، أعلنت أسرة مسلسل «فخر الدلتا» عن حذف اسم الكاتب محمد طاهر من الحلقات مؤقتًا لحين البت في الاتهامات، في خطوة تعكس حساسية الموقف وأهمية الحيطة القانونية والاجتماعية تجاه القضايا المتعلقة بالتحرش والاعتداء على خصوصية الأفراد.

.

ويبقى الملف متداولاً على نطاق واسع، مع دعوات إلى ضبط التفاعل المجتمعي عبر منصات التواصل، والحرص على إجراء التحقيقات القانونية قبل إصدار أي أحكام، حفاظاً على حقوق الجميع.

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

