«التضامن» تشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دعمًا للمواهب الشابة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة فى مهرجان اسوان الدولى لافلام المرأة لما يحمله من رسالة مهمة تتمثل في دعم المرأة المصرية والمواهب الشابة في أقصى جنوب مصر.

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، بحضور هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض.

واستعرض وفد المهرجان استعدادات المهرجان لعقد دورته العاشرة والتي تحمل اسم المخرجة والمنتجة الرائدة عزيزة أمير على وتقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء استمرار التعاون بين الوزارة والمهرجان، خاصة أنه يحمل رسالة مهمة تتمثل في دعم المرأة المصرية والمواهب الشابة في أقصى جنوب مصر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن ستدعم مسابقة أفلام ذات أثر التي تتسابق خلالها الأفلام التي تنتجها الكيانات العاملة في المجتمع المدني، بحثا عن تنمية هذه الأعمال التي تمثل تطويرًا للأدوات المستخدمة في تحقيق التوثيق والترويج لقضايا المجتمع المدني من خلال المواد الفيلمية، وكذلك جائزة المبادرات الشعبية، فضلا عن مشاركة شباب وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في المهرجان.

الجدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيعقد دورته العاشرة برعاية وزارات التضامن الاجتماعي ، الثقافة، والسياحة والآثار، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.