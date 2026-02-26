قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«التضامن» تشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دعمًا للمواهب الشابة

التضامن
التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة فى مهرجان اسوان الدولى لافلام المرأة لما يحمله من رسالة مهمة تتمثل في دعم المرأة المصرية والمواهب الشابة في أقصى جنوب مصر.

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبوالعلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، بحضور هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض.

واستعرض وفد المهرجان استعدادات المهرجان لعقد دورته العاشرة والتي تحمل اسم المخرجة والمنتجة الرائدة عزيزة أمير على وتقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء استمرار التعاون بين الوزارة والمهرجان، خاصة أنه يحمل رسالة مهمة تتمثل في دعم المرأة المصرية والمواهب الشابة في أقصى جنوب مصر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن ستدعم مسابقة أفلام ذات أثر التي تتسابق خلالها الأفلام التي تنتجها الكيانات العاملة في المجتمع المدني، بحثا عن تنمية هذه الأعمال التي تمثل تطويرًا للأدوات المستخدمة في تحقيق التوثيق والترويج لقضايا المجتمع المدني من خلال المواد الفيلمية، وكذلك جائزة المبادرات الشعبية، فضلا عن مشاركة شباب وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في المهرجان.

الجدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سيعقد دورته العاشرة برعاية وزارات التضامن الاجتماعي ، الثقافة، والسياحة والآثار، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.

مهرجان اسوان الدولى المرأة جنوب مصر مايا مرسي التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

ترشيحاتنا

رئيس مجلس القيادة اليمني: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي

العليمي: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي

ارشيفي

لتقديم مواد غذائية .. أسطول الحرية والصمود" يستعد للإبحار بإتجاه غزة

إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس برام الله

إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس في رام الله

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد