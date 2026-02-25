قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في ذكرى تأسيسه الـ1086.. محافظ أسيوط: الأزهر ضمير الأمة وحصن الوسطية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية كبرى بجامعة الأزهر ويؤكد: الأزهر ضمير الأمة وحصن الوسطية
محافظ أسيوط يشهد احتفالية كبرى بجامعة الأزهر ويؤكد: الأزهر ضمير الأمة وحصن الوسطية
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي أُقيمت بقاعة المؤتمرات بكلية العلوم بنين بجامعة الأزهر بأسيوط، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

حضر الاحتفالية المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب نائبًا عن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وممثلو الكنائس المصرية، ووكلاء الوزارات، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلو الجامعات الخاصة والأهلية، وبيت العائلة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات وعلماء الأزهر وطلاب جامعة الأزهر.

وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التاريخية، مؤكدًا أن الأزهر الشريف كان وسيظل بيتًا للعلم قبل أن يكون بناءً شامخًا، وحاملًا لرسالة الهداية والفكر المستنير إلى العالم أجمع. وأشار إلى أن محافظة أسيوط تحتضن فرعًا لجامعة الأزهر ومئات المعاهد الأزهرية التي تمثل دعامة أساسية في نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الوطنية، مشيدًا بدور علماء الأزهر بأسيوط في أداء رسالتهم السامية بإخلاص وتفاني.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على جهوده المخلصة في تعزيز مكانة الأزهر عالميًا، مؤكدًا أن الأزهر، منذ نشأته، كان منارة تشع نورًا ومحرابًا يلتقي فيه العلم بالإيمان، وظل على مدار أكثر من ألف عام شاهدًا على تطور الحضارة الإسلامية ومركزًا لإعداد العلماء والفقهاء والمفكرين الذين أثروا الحياة العلمية في مصر والعالم الإسلامي.

وأضاف أن الأزهر لم يكن يومًا مجرد مؤسسة تعليمية، بل كان ضميرًا حيًا للأمة وحصنًا راسخًا للوسطية والاعتدال، حمل عبر تاريخه رسالة واضحة قوامها نبذ الغلو والتطرف، فكان الحصن الذي تكسرت عليه موجات التشدد، والمنبر الذي يؤكد أن الإسلام دين رحمة وسلام.

وأكد محافظ أسيوط أن الأزهر والكنيسة شكلا معًا نموذجًا مصريًا فريدًا في التآخي الوطني، يقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والحوار البناء في مواجهة أي أفكار متطرفة تسعى إلى بث الفرقة أو الكراهية، لافتًا إلى أن اللقاءات والتنسيق المستمر بين فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا يعكسان وعيًا عميقًا بأن وحدة الصف الوطني تمثل صمام الأمان لهذا الوطن.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري، أعقبته تلاوة قرآنية مباركة للشيخ عبد الصمد أحمد خليفة، ثم كلمات رسمية ألقاها عدد من قيادات جامعة الأزهر ومنطقة أسيوط الأزهرية وبيت العائلة المصرية، كما ألقت الدكتورة وفاء أحمد حسين كلمة الواعظات.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الأزهر الشريف، إلى جانب توزيع نسخ من مجلة الأزهر وعدد من الكتب الدينية والفقهية التي تستعرض مسيرته العريقة، وهيئاته العلمية والتعليمية، وأبرز شيوخه وعلمائه عبر العصور، فضلًا عن مواقفه الوطنية والدينية تجاه قضايا الأمة قديمًا وحديثًا.

يذكر أن المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قرر في مايو 2018 اعتبار السابع من رمضان من كل عام — وهو يوم افتتاح الجامع الأزهر عام 361هـ — مناسبة سنوية للاحتفال بذكرى تأسيسه، تأكيدًا على مكانته التاريخية والدينية ودوره المستمر في خدمة الإسلام والمسلمين.

أسيوط تأسيس الجامع الأزهر جامعة الأزهر بأسيوط كلية العلوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يخ الأزهر الشريف

