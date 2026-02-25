ريحانة أسيوط تنفذ لقاء توعويا لفتيات أبنوب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط لقاءً تعريفيًا وتوعويًا لبرنامج "ريحانة" بمركز التنمية الشبابية بأبنوب، بمشاركة عضوات وحدة “ريحانة” إلى جانب 20 فتاة من أعضاء المركز، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الفتيات وتعزيز مشاركتهن المجتمعية.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن برنامج "ريحانة" يعد من المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، انتصار السيسي ويستهدف الفتيات من سن 13 إلى 18 عامًا، بهدف تمكينهن من التعبير عن آرائهن بثقة، وتنمية مهاراتهن القيادية، وترسيخ ثقافة الوعي المجتمعي لديهن.

وأوضح المحافظ أن اللقاء، الذي نفذ تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة بأسيوط، تضمن مناقشة مجموعة من المحاور التوعوية والتثقيفية، من بينها دور الفتاة في المجتمع، والتوعية الصحية والقانونية، ومفاهيم القيادة النسوية، وتعزيز الاستقلالية، والإتيكيت، والتعامل مع المخاطر المجتمعية، إلى جانب تنفيذ أنشطة وألعاب رياضية ترفيهية هدفت إلى تعزيز روح الفريق وبناء الثقة بالنفس.

وأشار محمد علوان إلى أن فعاليات "ريحانة" تمثل منصة حقيقية لإعداد جيل من الفتيات الواعيات القادرات على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية الجمهورية الجديدة.