محافظ أسيوط يتفقد تطوير كوبري الحواتكة بمنفلوط ويوجه بتسريع التنفيذ مع الالتزام بمعايير الأمان

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال رفع كفاءة كوبري الحواتكة على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط، لمتابعة مستجدات التطوير والوقوف على معدلات التنفيذ، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهمية الكوبري كمحور مروري حيوي يخدم أهالي القرية والقرى المجاورة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس محمود متولي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود عزازي ممثل شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إلى جانب عدد من المهندسين والفنيين، وبمشاركة عدد من أهالي القرية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية المنفذة حتى الآن، واطلع على الملاحظات الفنية والهندسية المتعلقة بجسم الكوبري، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، ومطابقة كافة الاشتراطات الهندسية، بما يضمن سلامة المواطنين واستدامة الاستخدام دون أية مخاطر مستقبلية.

وخلال الجولة، تابع المحافظ تشغيل أحد الأتوبيسات النهرية المخصصة لنقل الركاب بين جانبي الترعة الإبراهيمية، بسعة 80 راكبًا، والذي يعمل بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتقليل المعاناة اليومية، ووجه بزيادة ساعات التشغيل خاصة في أوقات الذروة لاستيعاب الأعداد المتزايدة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والحماية المدنية.

كما حرص المحافظ على التحاور مع عدد من أهالي القرية، في إطار نهج التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم على أرض الواقع، موجهًا الأجهزة التنفيذية بتذليل أية عقبات وتيسير حركة الركاب لحين الانتهاء من المشروع.

يذكر أن كوبري الحواتكة بمركز منفلوط يعود إنشاؤه إلى عام 1930، ولم يشهد أعمال إحلال وتجديد شاملة منذ سنوات طويلة، حيث ظهرت به تشققات وسقوط لأجزاء من الخرسانة، ما شكل خطورة على المارة والمركبات، الأمر الذي استدعى تنفيذ خطة تطوير شاملة لضمان سلامته وكفاءته التشغيلية.