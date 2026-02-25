بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086

تنطلق بعد قليل فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى مرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، وذلك في احتفالية رسمية كبرى تقام اليوم الأربعاء السابع من رمضان 1447هـ، بالجامع الأزهر بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من كبار العلماء وقيادات المؤسسة الأزهرية.

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يعقبها كلمات لعدد من قيادات الأزهر، تتناول المكانة التاريخية للجامع الأزهر، ودوره العلمي والدعوي الممتد عبر أكثر من عشرة قرون، وما قدمه من إسهامات في خدمة قضايا الأمة ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

وتشهد الاحتفالية عددًا من الأنشطة المصاحبة التي تُبرز تاريخ الأزهر ورموزه وعلماءه، إلى جانب فقرات من الابتهالات الدينية، في أجواء تعكس عراقة المؤسسة ورسالتها المتجددة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اعتماد السابع من رمضان من كل عام يومًا سنويًا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، تخليدًا لذكرى افتتاحه الأول عام 361هـ، تأكيدًا على استمرارية رسالته العلمية والدعوية، وترسيخًا لدوره التاريخي في خدمة الإسلام والمسلمين.