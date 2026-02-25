قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مداهمة بؤر إجرامية وضبط 3.5 طن مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه
رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
توك شو

البرلمان يتحرك لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.. وقانون جديد قريبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه فى بداية إجتماعات النواب تم تسليم مقترح الرئيس السيسي، فى تنسيق الحكومة مع البرلمان لإعداد مشروع قانون تنظيم وتقنين مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديد سن معين للأطفال.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا القانون يحمي النشأ من خطورة مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أننا الأن فى مرحلة حروب الجيل الخامس، التي تعد هي الأخطر، فكان يجب أن يكون هناك قانون ينظم إستخدامات الأطفال للسوشيال ميديا، مع التأكيد أنه سيتم الحفاظ على الإستفادة من التطور الرقمي الحديث.

وتابع: “سيكون هناك تقنين للتطبيقات التي تشكل خطورة دائمة على الأطفال، ومنها الألعاب الإلكترونية الخطيرة، ومشروع القانون ما زال مطروح للنقاش وجلسات الإستماع، والجلسات القادمة سيكون معنا طلاب وأطفال بمراحل تعليمية مختلفة”.

وأشار: “يكون معنا بالمناقشات ممثلي المنصات العالمية، والمواد النهائية ستكون خلال شهر الحكومة ستتقدم رسميا بمشروع القانون كاملا”.

النواب مواقع التواصل الإجتماعي التطور الرقمي

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

