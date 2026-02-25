البرلمان يتحرك لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.. وقانون جديد قريبا

أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه فى بداية إجتماعات النواب تم تسليم مقترح الرئيس السيسي، فى تنسيق الحكومة مع البرلمان لإعداد مشروع قانون تنظيم وتقنين مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديد سن معين للأطفال.

وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هذا القانون يحمي النشأ من خطورة مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أننا الأن فى مرحلة حروب الجيل الخامس، التي تعد هي الأخطر، فكان يجب أن يكون هناك قانون ينظم إستخدامات الأطفال للسوشيال ميديا، مع التأكيد أنه سيتم الحفاظ على الإستفادة من التطور الرقمي الحديث.

وتابع: “سيكون هناك تقنين للتطبيقات التي تشكل خطورة دائمة على الأطفال، ومنها الألعاب الإلكترونية الخطيرة، ومشروع القانون ما زال مطروح للنقاش وجلسات الإستماع، والجلسات القادمة سيكون معنا طلاب وأطفال بمراحل تعليمية مختلفة”.

وأشار: “يكون معنا بالمناقشات ممثلي المنصات العالمية، والمواد النهائية ستكون خلال شهر الحكومة ستتقدم رسميا بمشروع القانون كاملا”.