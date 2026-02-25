نجحت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية في تحسين من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 190 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 190 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 390 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأمضت الدفاع الروسية قائلا : وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 355 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت وزارة الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 50 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.