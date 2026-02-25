قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي
خريطة شاملة لمعارض أهلًا رمضان 2026 في القاهرة والجيزة | تفاصيل
بعد تصدره الدوري.. عزيز الشافعي: الزمالك يصنع المعجزات
30 قتيلا على الأقل ونحو 40 مفقودا إثر أمطار غزيرة جنوب شرق البرازيل
بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا

مخاوف من وباء قد يكون خطيراً
مخاوف من وباء قد يكون خطيراً
محمد على

كشف خبراء مختصون في الصحة العامة أن فيروسا غامضا ينتشر حاليا بين البشر، وفق ما اوردت شبكة ار تي.

وقال الخبراء المختصين، ان المرض قد يسبب قريبا جائحة لدى البشر.

وكشف العلماء عن مخاوف جدية من انتشار سلالة متحورة من الإنفلونزا تحمل اسم "إنفلونزا D" بين البشر دون أن نلاحظها.


وتظهر هذه السلالة بشكل أساسي في الخنازير والأبقار، حيث تهاجم أجهزتها المناعية وتحولها إلى أمراض قاتلة.

ويحذر الخبراء من أن إصابة البشر بهذه السلالة قد يشكل خطرا كبيرا.

ومع رصد المرض في حيوانات مختلفة، تزايدت المخاوف من أن تكون البشرية قد أصيبت بالفعل بسلالة D. 

وأكد علماء وجود أدلة تشير إلى أن هذا قد حدث بالفعل، لكن المرض يظل كامنا في انتظار أن ينشط.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، وجد باحثون في الولايات المتحدة أن هذا "الفيروس غير المفهوم جيدا" قد يكون بالفعل في طريقه للانتشار بين البشر.

وأشاروا إلى أن أعراضه تؤدي إلى "إصابة فعالة للمجرى التنفسي"، ما يعني أنه يهاجم طريقة تنفسنا.

واكتشف علماء مختبرات في جامعة ولاية أوهايو أن الأنسجة الموجودة في جهازنا التنفسي لا تستطيع مقاومة سلالة D بشكل فعال. 

وقالت دراسة إن النتائج "تظهر أن إنفلونزا D تتكاثر بكفاءة في نماذج الجهاز التنفسي البشري مع التهرب إلى حد كبير من دفاعات المناعة الفطرية".

وأضاف العلماء: "هذا يثير القلق من أن تغييرات تطورية بسيطة فقط قد تكون كافية لانتقال مستدام بين البشر".

وخلصوا إلى أن "هذه النتائج تؤكد الحاجة إلى مزيد من التحقيق في بيولوجيا إنفلونزا D وخطر انتقالها من الحيوان إلى الإنسان".

وأكدت بعض المناطق بالفعل وجود الفيروس في الحياة اليومية.. فقد كشفت عينات من البيئة المحلية عن وجود آثار لسلالة D في عينات الهواء المأخوذة من أماكن الاختلاط المرتفع مثل المستشفيات والمطارات.

كما تم رصد أجسام مضادة لسلالة D، التي تنتج بعد الإصابة بالمرض، لدى مزارعين يعملون مع الخنازير والأبقار.. ووجدت إحدى الدراسات أن ما يصل إلى 97% من العاملين في هذه المجالات يحملون أجساما مضادة، ما يشير إلى أنهم تعرضوا بالفعل للمرض.

مخاوف جدية انتشار سلالة متحورة الإنفلونزا إنفلونزا D الخنازير والأبقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد عقل

فى ذكراه.. قصة آخر 5 أيام بحياة أحمد عقل

أحمد عقل

في ذكرى رحيل أحمد عقل.. ملك الأدوار الصغيرة الذي صنع حضورا لا ينسى

دينا الوديدي

لجأت لشيخ وطبيب نفسي.. دينا الوديدى تروي معاناتها فى 5 سنوات

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد