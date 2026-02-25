بسبب إصابته بعدوى.. نقل ملك النرويج إلى مستشفى في إسبانيا

أعلن القصر الملكي النرويجي، اليوم "الثلاثاء"، نقل الملك هارالد الخامس ملك النرويج، الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده التاسع والثمانين، إلى مستشفى في تينيريفي بإسبانيا، حيث كان في زيارة خاصة، وذلك بسبب إصابته بعدوى وجفاف.

وذكر القصر في بيان، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء، أن "حالته، في ظل هذه الظروف، مرضية".

وأُدخل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى أثناء قضائه عطلة في جزيرة تينيريفي الإسبانية، وفقا للبيان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُنقل فيها الملك هارالد إلى المستشفى أثناء إجازته، ففي عام 2024 أُدخل إلى عيادة في ماليزيا حيث زود بجهاز تنظيم ضربات قلب مؤقت.

ويعد الملك هارالد أكبر الملوك سنا الذين لا يزالون على العرش في أوروبا.