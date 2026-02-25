اكتمال وصول منتخبات تصفيات كأس العالم للهوكي مصر 2026

أعلن الاتحاد المصري للهوكي اكتمال وصول جميع المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للهوكي للرجال مصر 2026، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، وسط جاهزية تنظيمية كاملة لانطلاق المنافسات.

وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي مصر وإنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا وباكستان والنمسا والصين، حيث توافدت الوفود تباعا خلال الأيام الماضية، وتم استقبالها وفق برنامج تنظيمي أعدته اللجنة المنظمة يشمل ترتيبات الإقامة والتنقلات وملاعب التدريب، في إطار خطة متكاملة لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تليق باسم مصر.

ويأتي اكتمال وصول المنتخبات ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق البطولة التي تمثل محطة حاسمة في مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا، و تتنافس المنتخبات الثمانية على ثلاث بطاقات مباشرة للتأهل.

وعلى جانب آخر، قام منتخب الصين بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث حرصت البعثة على التعرف على أحد أبرز المعالم التاريخية في مصر، وأبدت إعجابها بالحضارة المصرية العريقة وحفاوة الاستقبال.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب إنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ماليزيا وباكستان والنمسا والصين، ما يمهد لمواجهات مرتقبة في دور المجموعات.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى يوم الأحد 1 مارس، حيث تلتقي ماليزيا مع النمسا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وباكستان مع الصين في الثالثة عصرا، وإنجلترا مع اليابان في السابعة إلا ربع مساء، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء منتخب مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية في التاسعة إلا ربع مساء.

وتتواصل منافسات دور المجموعات يوم الاثنين 2 مارس بإقامة مباراتي باكستان وماليزيا في الواحدة ظهرا، والنمسا والصين في الثالثة عصرا، ثم اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في السابعة إلا ربع مساء، على أن يختتم اليوم بمواجهة قوية تجمع منتخب مصر مع إنجلترا في التاسعة إلا ربع مساء.

وتحصل المنتخبات على راحة يوم الثلاثاء 3 مارس، قبل استئناف مباريات الجولة الثالثة يوم الأربعاء 4 مارس، حيث يلتقي النمسا مع باكستان في الواحدة ظهرا، وماليزيا مع الصين في الثالثة عصرا، ثم إنجلترا مع الولايات المتحدة الأمريكية في السابعة إلا ربع مساء، فيما يختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة اليابان في التاسعة إلا ربع مساء.

ويخصص يوم الخميس 5 مارس للراحة، على أن تقام يوم الجمعة 6 مارس مباريات تحديد المراكز، إذ يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى، إلى جانب مباراتي الدور قبل النهائي بين أول وثاني كل مجموعة.

وتختتم البطولة يوم السبت 7 مارس بإقامة مباريات تحديد المراكز النهائية، على أن تقام المباراة النهائية في التاسعة مساء لتحديد بطل التصفيات.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في بلجيكا وهولندا، فيما تقام تصفيات موازية في تشيلي يتأهل منها ثلاثة منتخبات أخرى إضافة إلى أفضل منتخب صاحب مركز رابع، ليكتمل عدد المتأهلين إلى سبعة منتخبات، في سباق عالمي نحو حجز مقاعد المونديال.