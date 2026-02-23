وصول منتخب الصين للهوكي إلى القاهرة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026

وصل منتخب الصين للهوكي إلى القاهرة للمشاركة في تصفيات كأس العالم للهوكي رجال مصر 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 مارس حتى 7 مارس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في ظل استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب الاتحاد المصري للهوكي واللجنة المنظمة للبطولة، التي تسعى لإخراج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة البطولات الدولية الكبرى، من خلال توفير أعلى درجات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح التصفيات على المستويين الفني والتنظيمي.

كما جاء وصول منتخب الصين في إطار توافد الوفود المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث تشهد مدينة الإسماعيلية حالة من الجاهزية الكاملة لاستقبال المنتخبات، سواء من حيث ترتيبات الإقامة أو ملاعب التدريب أو وسائل الانتقال، بما يضمن توفير أفضل الأجواء الفنية والإدارية قبل انطلاق المنافسات رسميا.

كما وصل منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا إلى مدينة الإسماعيلية ضمن الوفود التي بدأت التوافد تباعا، على أن تصل باقي المنتخبات خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لانطلاق التصفيات وفقا للجدول المعتمد من الاتحاد الدولي للهوكي.

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على حجز بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ماليزيا وباكستان والنمسا والصين، في مواجهات قوية مرتقبة تعكس المستوى التنافسي الكبير بين المدارس المختلفة للهوكي على مستوى العالم.

وتنص لائحة التصفيات على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا، فيما تقام تصفيات موازية في دولة تشيلي يتأهل منها ثلاثة منتخبات أخرى، إضافة إلى أفضل منتخب صاحب مركز رابع، ليكتمل عدد المتأهلين إلى سبعة منتخبات من هذه المرحلة.

وعلى مستوى التنظيم، يعمل فريق المتطوعين بقيادة شريف أبو العينين على استقبال ومرافقة الوفود وتسهيل كافة الإجراءات، حيث يتولى نور الدين أحمد مهمة مرافقة منتخب الصين، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة تنظيمية مميزة تعكس الاحترافية المصرية في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي قد اختار تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة اللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد وعضوية مجلس الإدارة بالكامل للإشراف العام على تنظيم التصفيات.

كما تم اختيار الكابتن سيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي مديرا للبطولة، ويعاونه كل من أحمد عزمي المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي للهوكي، وطارق مصطفى رئيس لجنة المنتخبات القومية ومستشار رئيس الاتحاد، وذلك لضمان خروج البطولة بأفضل صورة فنية وتنظيمية.