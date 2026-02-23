قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وصول منتخب الصين للهوكي إلى القاهرة للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026

عبدالله هشام

وصل منتخب الصين للهوكي إلى القاهرة للمشاركة في تصفيات كأس العالم للهوكي رجال مصر 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 مارس حتى 7 مارس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك في ظل استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب الاتحاد المصري للهوكي واللجنة المنظمة للبطولة، التي تسعى لإخراج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة البطولات الدولية الكبرى، من خلال توفير أعلى درجات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح التصفيات على المستويين الفني والتنظيمي.

كما جاء وصول منتخب الصين في إطار توافد الوفود المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث تشهد مدينة الإسماعيلية حالة من الجاهزية الكاملة لاستقبال المنتخبات، سواء من حيث ترتيبات الإقامة أو ملاعب التدريب أو وسائل الانتقال، بما يضمن توفير أفضل الأجواء الفنية والإدارية قبل انطلاق المنافسات رسميا.

كما وصل منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا إلى مدينة الإسماعيلية ضمن الوفود التي بدأت التوافد تباعا، على أن تصل باقي المنتخبات خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لانطلاق التصفيات وفقا للجدول المعتمد من الاتحاد الدولي للهوكي.

وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على حجز بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ماليزيا وباكستان والنمسا والصين، في مواجهات قوية مرتقبة تعكس المستوى التنافسي الكبير بين المدارس المختلفة للهوكي على مستوى العالم.

وتنص لائحة التصفيات على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا، فيما تقام تصفيات موازية في دولة تشيلي يتأهل منها ثلاثة منتخبات أخرى، إضافة إلى أفضل منتخب صاحب مركز رابع، ليكتمل عدد المتأهلين إلى سبعة منتخبات من هذه المرحلة.

وعلى مستوى التنظيم، يعمل فريق المتطوعين بقيادة شريف أبو العينين على استقبال ومرافقة الوفود وتسهيل كافة الإجراءات، حيث يتولى نور الدين أحمد مهمة مرافقة منتخب الصين، في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة تنظيمية مميزة تعكس الاحترافية المصرية في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للهوكي قد اختار تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة اللواء أشرف فرحات رئيس الاتحاد وعضوية مجلس الإدارة بالكامل للإشراف العام على تنظيم التصفيات.

كما تم اختيار الكابتن سيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي مديرا للبطولة، ويعاونه كل من أحمد عزمي المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي للهوكي، وطارق مصطفى رئيس لجنة المنتخبات القومية ومستشار رئيس الاتحاد، وذلك لضمان خروج البطولة بأفضل صورة فنية وتنظيمية.

