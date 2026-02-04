أسامة ربيع يكرم فريق الهوكي بنادي بورفؤاد د بعد تتويجه ببطولة إفريقيا

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فعاليات احتفالية الهيئة الرياضية بتكريم الفريق الأول للهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي بعد تتويجه لأول مرة بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال بزيمبابوي، وتكريم البطلة الأولمبية سارة سمير لاعبة رفع الأثقال بعد حصولها على ذهبية بطولة التضامن الإسلامي و٣ ميداليات فضية في بطولة العالم، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنادي البحري ببورفؤاد.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تكريم ورعاية النماذج الرياضية المُشرفة وتقديم الدعم للأبطال الرياضيين في الألعاب المختلفة بمدن القناة.

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن تقديره لهذه الإنجازات الرياضية المشرفة والتي تُعد إضافة هامة لسجل الرياضة المصرية، مؤكداً أن اعتلاء منصات التتويج ليس من قبيل الصدفة وإنما يُعد هو الثمرة الطبيعية للإعداد الجيد والجهد والمثابرة.

وأشاد رئيس الهيئة بالمستوى الفني والبدني المتميز الذي قدمه لاعبو الفريق الأول للهوكي بنادي بورفؤاد طوال مشوراه بالبطولة الإفريقية، وكذلك بالمستوى الأولمبي المعتاد للبطلة سارة سمير، مشدداً على اهتمام قناة السويس بدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية في مدن القناة إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في بناء قدرات الشباب وتعزيز قيم التميز والمثابرة.

ودعا رئيس الهيئة اللاعبين المكرمين بفريق الهوكي بنادي بورفؤاد إلى استلهام روح التحدي والتغلب على الصعوبات من قناة السويس، التي استطاعت الصمود ومجابهة العديد من الأزمات في السنوات الأخيرة.

من جانبه تقدم الدكتور جاسر الشاعر رئيس مجلس إدارة نادي بورفؤاد بالشكر للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على دعمه ورعايته للمنظومة الرياضية والرياضيين بالهيئة، لافتاً إلى أن نادي بورفؤاد نجح خلال السنوات الأخيرة في تحقيق طفرة في الألعاب الفردية والجماعية تعكس استراتيجية النادي لإعداد الأبطال الأولمبيين في الرياضات المختلفة.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس أحمد رضوان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على نشاط الهوكي ملامح خطة تطوير الفريق التي انطلقت عبر أربع مراحل رئيسية تكللت بحصد البطولات بداية ببطولة الدوري المصري ثم كأس السوبر المصري وأخيرا بطولة إفريقيا للأندية الأبطال والتربع على عرش أفريقيا.

فيما أكد البطل عمرو الهادي كابتن الفريق، أن اللعب تحت راية هيئة قناة السويس كان دافعاً للاعبين ببذل أقصى الجهد لرفعة اسم مصر واسم قناة السويس في المحافل الدولية.

وأضاف كابتن الفريق أن البطولة الحالية شهدت العديد من التحديات لاسيما الطقس الحار للغاية، مشيرا إلى أن رئيس البعثة وإدارة النادي نجحت في تذليل كافة العقبات بما كان له أثر مباشر في العودة بكأس البطولة.



من جانبها، أعربت البطلة الأولمبية سارة سمير عن عميق امتنانها لرئيس الهيئة على دعمه المستمر لمسيرتها الرياضية، مؤكدة أن هذا التكريم يمنحها حافزاً قوياً لمواصلة النجاحات المستقبلية.

شهدت مراسم التكريم منح الفريق أسامة ربيع شهادات تقدير للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول للهوكي بنادي بورفؤاد، ثم تكريم البطلة سارة سمير، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الإفريقية والدولية.