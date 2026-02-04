قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ومدن ههيا وأبو كبير وفاقوس، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين، وعبد الكريم عوض الله وكيل المديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

إستهل المحافظ ومرافقوه جولتهم بإفتتاح معرض أهلا رمضان بمركز ههيا بحضور أيمن هيكل رئيس المركز ، والمقام علي مساحة ٢٠٠ م بشارع الجمهورية (بأرض السنترال القديم) بالتعاون بين المحافظة، ومديرية التموين ورئاسة المركز، وكبار التجار، والذي يضم (١٢ ) باكية تحتوي على جميع السلع الأساسية والإستراتيجية وياميش رمضان التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية وبأسعار مناسبة.

حرص المحافظ علي التحدث مع العارضين عن طبيعة المنتجات وأسعار السلع المعروضة من بينها اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك، الخضروات، الفاكهة، الزيوت، السكر، الأرز، الشاي، المكرونة، الدقيق، البقوليات، المنظفات، منتجات العطارة، منتجات الألبان، الجبن، السمن، ياميش رمضان، التمور، والحلويات، إلى جانب مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالشهر الكريم موجهاً العارضين بضرورة مراعاة جوده السلع والأسعار لمواجهة جشع التجار.

إلتقي المحافظ بأحد المواطنين من ذوي الهمم داخل المعرض مطالباً المحافظ بتوفير فرصة عمل مناسبة لظروفه وعلي الفور وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة القوي العاملة لتوفير فرصه عمل مناسبة له في القطاع الخاص.

ثم توجه محافظ الشرقية ومرافقوه الي مركز ومدينة أبو كبير لإفتتاح معرض "أهلا رمضان" بحضور السيد عبد الرازق رئيس المركز والمقام بشارع مصطفى كامل بالطريق الرئيسي علي مساحة ١٥٠م، والذي يضم (٦) باكيات بالتعاون بين المحافظة، والغرفة التجارية ومديرية التموين، ورئاسة المركز لعرض جميع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية، وياميش رمضان بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع التجار بضخ كميات وفيرة من اللحوم والأسماك وياميش رمضان وبأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما توجه محافظ الشرقية ومرافقوه الي مركز فاقوس لإفتتاح معرض أهلا رمضان بحضور المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز والأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية والمُقام بأرض الهابي لاند بشارع المركز على مساحة ٥٠٠ م والذي يضم ( ١٠ ) باكيات التعاون بين المحافظة ، والغرفة التجارية ومديرية التموين، ورئاسة المركز، وكبار الموردين، وأصحاب سلاسل التجزئة الكبرى لطرح جميع السلع بأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالسوق المحلي.

وخلال إفتتاح المحافظ لمعارض أهلاً رمضان، أجري المحافظ حواراً مع الأهالي واستمع لأرائهم، حول مدى توافر السلع وجودتها وأسعار التخفيضات، للتأكد من تحقيق الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهو تلبية احتياجات الأهالي من السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

كلف محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة لسير العمل بجميع معارض «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة، والرقابة الدورية على الأسعار وجودة السلع ونسب التخفيض لضمان استقرار الأسعار واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

أكد المحافظ على أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل سلسلة من المعارض والمنافذ المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، على العديد من المنتجات والمواد الغذائية بنسبة تصل إلى ٣٠٪.

الشرقية محافظ الشرقية معارض «أهلاً رمضان وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

ترشيحاتنا

رضا البحراوي

رضا البحراوي يؤدي مناسك العمرة ويدعو لوالدته من أمام الكعبة

دينا فؤاد

بإطلالة أنيقة.. دينا فؤاد تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

محمد عدوية

محمد عدوية يغني تتر مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد