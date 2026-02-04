محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ومدن ههيا وأبو كبير وفاقوس، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين، وعبد الكريم عوض الله وكيل المديرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

إستهل المحافظ ومرافقوه جولتهم بإفتتاح معرض أهلا رمضان بمركز ههيا بحضور أيمن هيكل رئيس المركز ، والمقام علي مساحة ٢٠٠ م بشارع الجمهورية (بأرض السنترال القديم) بالتعاون بين المحافظة، ومديرية التموين ورئاسة المركز، وكبار التجار، والذي يضم (١٢ ) باكية تحتوي على جميع السلع الأساسية والإستراتيجية وياميش رمضان التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية وبأسعار مناسبة.

حرص المحافظ علي التحدث مع العارضين عن طبيعة المنتجات وأسعار السلع المعروضة من بينها اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك، الخضروات، الفاكهة، الزيوت، السكر، الأرز، الشاي، المكرونة، الدقيق، البقوليات، المنظفات، منتجات العطارة، منتجات الألبان، الجبن، السمن، ياميش رمضان، التمور، والحلويات، إلى جانب مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالشهر الكريم موجهاً العارضين بضرورة مراعاة جوده السلع والأسعار لمواجهة جشع التجار.

إلتقي المحافظ بأحد المواطنين من ذوي الهمم داخل المعرض مطالباً المحافظ بتوفير فرصة عمل مناسبة لظروفه وعلي الفور وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة القوي العاملة لتوفير فرصه عمل مناسبة له في القطاع الخاص.

ثم توجه محافظ الشرقية ومرافقوه الي مركز ومدينة أبو كبير لإفتتاح معرض "أهلا رمضان" بحضور السيد عبد الرازق رئيس المركز والمقام بشارع مصطفى كامل بالطريق الرئيسي علي مساحة ١٥٠م، والذي يضم (٦) باكيات بالتعاون بين المحافظة، والغرفة التجارية ومديرية التموين، ورئاسة المركز لعرض جميع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية، وياميش رمضان بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع التجار بضخ كميات وفيرة من اللحوم والأسماك وياميش رمضان وبأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين.

كما توجه محافظ الشرقية ومرافقوه الي مركز فاقوس لإفتتاح معرض أهلا رمضان بحضور المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز والأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية والمُقام بأرض الهابي لاند بشارع المركز على مساحة ٥٠٠ م والذي يضم ( ١٠ ) باكيات التعاون بين المحافظة ، والغرفة التجارية ومديرية التموين، ورئاسة المركز، وكبار الموردين، وأصحاب سلاسل التجزئة الكبرى لطرح جميع السلع بأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالسوق المحلي.

وخلال إفتتاح المحافظ لمعارض أهلاً رمضان، أجري المحافظ حواراً مع الأهالي واستمع لأرائهم، حول مدى توافر السلع وجودتها وأسعار التخفيضات، للتأكد من تحقيق الهدف الأساسي من إقامة المعرض، وهو تلبية احتياجات الأهالي من السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

كلف محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة لسير العمل بجميع معارض «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة، والرقابة الدورية على الأسعار وجودة السلع ونسب التخفيض لضمان استقرار الأسعار واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

أكد المحافظ على أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل سلسلة من المعارض والمنافذ المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، على العديد من المنتجات والمواد الغذائية بنسبة تصل إلى ٣٠٪.