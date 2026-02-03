مريض نفسي.. القبض على المتهم بتهشيم زجاج 3 سيارات في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالسير بدون ملابس وتكسير السيارات بإستخدام "فأس" بالشرقية.

و بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية من عدد من الأهالى قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) بالسير بدون ملابس وتكسير وإتلاف (3 سيارات – دراجة نارية – ماكينة صراف آلى) بدائرة المركز بإستخدام آداة حديدية "فأس".

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته الآداة المستخدمة فى الواقعة وتبين أنه معروف عنه لدى الأهالى بنطاق سكنه أنه يعانى من إضطرابات نفسية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





