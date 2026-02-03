محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال

كشف محامي المتهم بقتل صغار قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، عن اعتراف المتهم محمود جابر بقتل الأطفال الثلاثة انتقاما من والدهم.

وأكد المحامي، أن المتهم اعترف بوجود علاقة آثمة شاذة بين المتهم ووالد الأطفال المجني عليهم حيث تم هتك عرضه منذ 8 سنوات وأنه مارس الحرام مع والد الأطفال المتهمين وأنه رفض ااستمرار العلاقة بينهما فقرر الانتقام منه.

وتابع المحامي، أن والد الأطفال أنكر وجود علاقة بينهم وأكد أن المتهم طلب منه إقامة علاقة معه ولكنه رفض فقرر الانتقام منه.

وأوضح المحامي، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المتهم من قبل الطب الشرعي ولم يتبين وجود أي اعتداء عليه.

وأكد المحامي أنه تم انتدابه من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم لعدم وجود محامٍ معه، موضحا أنه طالب بعرض المتهم علي الطب النفسي لبيان صحة قواه العقلية.

وأوضح المحامي أن المتهم اعترف بقتل الأطفال بعد استدراجهم إلي منزل مهجور انتقاما من الأب.

وبدأت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل صغار المنوفية الاشقاء ونجلة عمهم للانتقام من والدهم.

تم إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات لنظر القضية.

كما حضرت أسرة الأطفال الصغار إلي المحكمة وسط حالة من الحذر الشديد والاحتياطات الأمنية.