بدء مرافعة النيابة العامة في قضية إنهاء حياة صغار المنوفية

بدات النيابة العامة المرافعة في قضية صغار الراهب بمحكمة جنايات شبين الكوم في أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل الصغار.

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية ندب محامي للدفاع عن محمود جابر المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاثة للانتقام من والدهم.

وتعرضت ووالدة المتهم محمود جابر المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم لوعكة صحية وتم نقلها المستشفي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم صديق سعيد والد الطفلين جنة وعبد الله وقرر الانتقام منه بسبب خلافات مالية بينهم وأيضا بين والد الطفلة مكة عم الطفلين وذلك بسبب موتوسيكل “ريس” قام والد الطفلين وعمهم والد الطفلة مكة بشراءه للمتهم بقيمه 300 ألف جنيه على أن يسدد المتهم ثمنه بنظام الأقساط الشهرية إلا أنه توقف عن السداد ما أدى إلى وجود خلافات بينهم وأيضا بسبب شراء هاتف محمول.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أنه قام باستدراج الاطفال الثلاثه واصطحبهم الى منزل مهجور وحمل معه شنطة بلاستيكية وبها قطعة قماش وأدوات قتل الأطفال.

وأكد المتهم أنه أراد الانتقام من والد الطفلين بسبب تعاملات مادية بينهم، قائلاً: “قررت أحرق قلبه علي أولاده وانتقم منه”.

وأكد المتهم أنه انتهى من جريمته وخنق الأطفال وتركهم وخرج ليبحث عن الاطفال مع أسرهم أثناء البحث عنهم بعد اختفاءهم وحاول إبعاد التهمة عنه.

وفي حراسة أمنية مشددة، قام المتهم بقتل الثلاثة أطفال صغار المنوفية بتمثيل جريمته في حراسة أمنية مشددة.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحادث المنزل المهجور واصطحبت المتهم لتمثيل الجريمة في حضور قوات التحقيق وفريق النيابة العامة.

