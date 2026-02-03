قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
محافظات

لمرض والدته.. غياب أسرة المتهم بقـ.تل صغار المنوفية عن حضور أولى جلسات محاكمته

والدة المتهم
والدة المتهم
مروة فاضل

تعرضت ووالدة المتهم محمود جابر، المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم، عن حضور أولى جلسات المحاكمة. 

وأكد أحد أهالي القرية أن والدة المتهم تعرضت لوعكة صحية وتم نقلها إلى المستشفى، ما أدى إلى غياب الأسرة عن حضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الصغار. 

ونظرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صغار المنوفية الأشقاء وابنة عمهم للانتقام من والدهم. 

وتمت إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات لنظر القضية. 

كما حضرت أسرة الأطفال الصغار إلى المحكمة وسط حالة من الحذر الشديد والاحتياطات الأمنية. 

وكشفت التحقيقات أن المتهم صديق سعيد، والد الطفلين جنة وعبد الله، وقرر الانتقام منه بسبب خلافات مالية بينهما، وأيضا بين والد الطفلة مكة، عم الطفلين، وذلك بسبب موتوسيكل “ريس” قام والد الطفلين وعمهم والد الطفلة مكة بشرائه للمتهم بقيمه 300 ألف جنيه، على أن يسدد المتهم ثمنه بنظام الأقساط الشهرية، إلا أنه توقف عن السداد، ما أدى إلى وجود خلافات بينهم، وأيضا بسبب شراء هاتف محمول. 

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أنه قام باستدراج الأطفال الثلاثة واصطحبهم إلى منزل مهجور وحمل معه شنطة بلاستيكية وبها قطعة قماش وأدوات قتل الأطفال. 

وأكد المتهم أنه أراد الانتقام من والد الطفلين بسبب تعاملات مادية بينهم، قائلاً: “قررت أحرق قلبه علي أولاده وانتقم منه”.

وأكد المتهم أنه انتهى من جريمته وخنق الأطفال وتركهم وخرج ليبحث عن الأطفال مع أسرهم أثناء البحث عنهم بعد اختفائهم وحاول إبعاد التهمة عنه. 

وفي حراسة أمنية مشددة، قام المتهم بقتل الثلاثة أطفال صغار المنوفية بتمثيل جريمته في حراسة أمنية مشددة. 

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحادث المنزل المهجور، واصطحبت المتهم لتمثيل الجريمة في حضور قوات التحقيق وفريق النيابة العامة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية واستدراج الأطفال واصطحابهم إلى المنزل المهجور وتخلص منهم بالخنق بقطعة قماش. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الراهب صغار المنوفية

