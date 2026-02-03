قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت بالجملة .. محامي المتهم بقتل صغار الراهب بالمنوفية يكشف اعترافات خطيرة
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
بالصور

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

آية التيجي

شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا في استخدام لصقات الظهر لتسكين الألم، كمساعدة موضعية للآلام العضلية والظهرية بدون الحاجة للمسكنات الفموية.

ومع كثرة أنواع لاصقات الظهى ومكوناتها، فقد كشف موقع Healthline على اهميتها، وطرق الاستخدام الصحيحة، ومتى يجب الحذر أو تجنبها.
 

وتعتبر لصقات الظهر (Pain Relief Patches) هي مواد موضعية تُلصق على الجلد فوق المنطقة المؤلمة، وتعمل على إطلاق مركبات مخدرة أو مضادة للالتهاب لامتصاصها عبر الجلد وتخفيف الألم في المنطقة المستهدفة، ويتم بيع بعضها بدون وصفة طبية، بينما يتطلب بعضها الآخر وصفة من الطبيب. 

متى يمكن استخدامها؟

ويمكن استخدام لصقات الظهر في الحالات التالية:

ـ آلام الظهر البسيطة والمؤقتة

ـ تخفيف أوجاع العضلات والمفاصل الخفيفة

ـ آلام ناتجة عن إجهاد أو شد عضلي

ـ تخفيف آلام الرقبة والعضلات أيضًا. 

هل لصقات الظهر آمنة حقًا؟

وتعتبر لصقات الظهر آمنة عند الالتزام بتعليمات الاستخدام، لكن هناك إرشادات هامة يجب مراعاتها:

ـ لا تضع اللصقات على جلد متهيج أو جروح مفتوحة لتجنب تهيج أو مضاعفات.

ـ اتبع مدة الاستخدام الموصى بها (غالبًا 8–12 ساعة يوميًا حسب نوع اللصقة). 

ـ تجنب التعرض لحرارة مباشرة (كمادات ساخنة أو بطانيات كهربائية) فوق مكان اللصقة لأنها قد تزيد امتصاص الدواء بشكل غير متوقع. 

ـ احذر ملامسة الأطفال أو الحيوانات لللاصقات المستخدمة لأنها قد تحتوي على مواد فعالة.

كما يمكن أن تُسبب بعض الآثار الجانبية الموضعية كاحمرار الجلد، حكة أو تهيج خفيف، والتي غالبًا ما تزول بعد إزالة اللصقة. 

تحذيرات وموانع الإستخدام

وهناك حالات يُفضل تجنب استخدام لصقات الظهر فيها، مثل:

ـ وجود حساسية لمكونات اللاصقة أو سابق تهيج جلدي شديد. 

ـ إذا كانت البشرة مكسورة أو بها تقرحات

ـ أنواع أقوى من اللاصقات التي تحتوي على مواد قوية يجب أن تُستخدم تحت إشراف طبي فقط. 

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

