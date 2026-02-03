هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا في استخدام لصقات الظهر لتسكين الألم، كمساعدة موضعية للآلام العضلية والظهرية بدون الحاجة للمسكنات الفموية.

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

ومع كثرة أنواع لاصقات الظهى ومكوناتها، فقد كشف موقع Healthline على اهميتها، وطرق الاستخدام الصحيحة، ومتى يجب الحذر أو تجنبها.



وتعتبر لصقات الظهر (Pain Relief Patches) هي مواد موضعية تُلصق على الجلد فوق المنطقة المؤلمة، وتعمل على إطلاق مركبات مخدرة أو مضادة للالتهاب لامتصاصها عبر الجلد وتخفيف الألم في المنطقة المستهدفة، ويتم بيع بعضها بدون وصفة طبية، بينما يتطلب بعضها الآخر وصفة من الطبيب.

متى يمكن استخدامها؟

ويمكن استخدام لصقات الظهر في الحالات التالية:

ـ آلام الظهر البسيطة والمؤقتة

ـ تخفيف أوجاع العضلات والمفاصل الخفيفة

ـ آلام ناتجة عن إجهاد أو شد عضلي

ـ تخفيف آلام الرقبة والعضلات أيضًا.

هل لصقات الظهر آمنة حقًا؟

وتعتبر لصقات الظهر آمنة عند الالتزام بتعليمات الاستخدام، لكن هناك إرشادات هامة يجب مراعاتها:

ـ لا تضع اللصقات على جلد متهيج أو جروح مفتوحة لتجنب تهيج أو مضاعفات.

ـ اتبع مدة الاستخدام الموصى بها (غالبًا 8–12 ساعة يوميًا حسب نوع اللصقة).

ـ تجنب التعرض لحرارة مباشرة (كمادات ساخنة أو بطانيات كهربائية) فوق مكان اللصقة لأنها قد تزيد امتصاص الدواء بشكل غير متوقع.

ـ احذر ملامسة الأطفال أو الحيوانات لللاصقات المستخدمة لأنها قد تحتوي على مواد فعالة.

كما يمكن أن تُسبب بعض الآثار الجانبية الموضعية كاحمرار الجلد، حكة أو تهيج خفيف، والتي غالبًا ما تزول بعد إزالة اللصقة.

تحذيرات وموانع الإستخدام

وهناك حالات يُفضل تجنب استخدام لصقات الظهر فيها، مثل:

ـ وجود حساسية لمكونات اللاصقة أو سابق تهيج جلدي شديد.

ـ إذا كانت البشرة مكسورة أو بها تقرحات

ـ أنواع أقوى من اللاصقات التي تحتوي على مواد قوية يجب أن تُستخدم تحت إشراف طبي فقط.