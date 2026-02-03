قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
دخلت حيز التنفيذ .. قرارات جديدة بشأن الإيجار القديم في 8 محافظات
وزير الخارجية يؤكد لنظيره البرتغالي ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ المرحلة الثانية بشأن غزة
توك شو

الجيش السوداني يستهدف ارتكازات عسكرية للدعم السريع في جنوب كردفان

السودان
السودان
هاني حسين

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن عملية فتح الطريق الرابط بين مدينتي كادوقلي والدلنج جاءت بعد اشتباكات عنيفة استمرت لأكثر من عشر ساعات، وفقًا لمصادر ميدانية وعسكرية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني سبق العملية باستهداف ارتكازات عسكرية كانت تحيط بمدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، مشيرًا إلى أن القتال اتسم بشراسة كبيرة، نظرًا لأهمية المنطقة وتعقيد المشهد العسكري فيها، مضيفا أن ولاية جنوب كردفان تضم قوات حليفة لقوات الدعم السريع، من بينها الحركة الشعبية لتحرير السودان – جناح عبد العزيز الحلو، ما صعّب من سير العمليات.

وأكد أن نجاح الجيش السوداني في فتح الطريق بين الدلنج وكادوقلي، بعد استعادة السيطرة على الدلنج خلال الأيام العشرة الماضية، يُعد تمهيدًا للتقدم العسكري نحو إقليم كردفان، لا سيما ولاية غرب كردفان، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تنتشر في عدد من المدن، أبرزها الفولة وبابنوسة وأبو زبد.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن العملية العسكرية سبقتها هجمات نفذتها قوات الدعم السريع باستخدام طائرات مسيّرة استهدفت مركزًا صحيًا في كادوقلي، ما أسفر عن مقتل ما بين 8 إلى 11 مدنيًا، بينهم خمسة أطفال وثلاث سيدات، إلى جانب إصابة 11 شخصًا آخرين.
 

السودان اخبار التوك شو الخرطوم الدعم السريع الجيش السوداني

