بتخفيضات تصل إلى 40%.. محافظ البحيرة تفتتح أولى معارض أهلا رمضان بكوم حمادة

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، أولى معارض أهلا رمضان 2026 والمقام خلف الوحدة المحلية بكوم حمادة، تمهيدًا لإطلاق سلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها تباعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين الغرفة التجارية والإصلاح الزراعي، والجهات المعنية، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية والغذائية بأسعار منافسة.

وتفقدت المحافظ أقسام المعرض المختلفة، والذي يضم 18 شركة من كبرى الشركات العارضة، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل السلع الأساسية، واللحوم البلدية والحمراء، واللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى الأسماك الطازجة بتخفيضات تبدأ من 20% وحتى 40%.

ومن المقرر استكمال افتتاح معارض إضافية خلال الأيام المقبلة لتغطية مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن توافر السلع الرمضانية الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أنه سيتم إقامة معرضا رئيسيا في كل مدينة إلى جانب عدد من المعارض الفرعية، لضمان انتشار السلع وتوافرها في جميع أنحاء المحافظة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الضغوط المعيشية خلال الشهر الكريم.