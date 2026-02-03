الداخلية تكشف عن تفاصيل التعدى على فتاة وشقيقها في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أفراد أسرتها بالسب والضرب وسرقة هاتف شقيقها بالبحيرة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة شبراخيت من شقيق القائمة على النشر وأحد أقاربه "مصابان بجروح وسحجات متفرقة) بتضررهما من قيام (عامل "المشكو فى حقه") بالتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما لخلافات بينهم حول الجيرة ، والإستيلاء على حقيبة بداخلها "مبلغ مالى وهاتف محمول" خاصة بشقيق القائمة على النشر .

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المُبلغان تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب ، ونفى قيامه بالإستيلاء على الحقيبة والهاتف المحمول ، وبمواجهة المذكوران أيدا ما سبق ، وبسؤال القائمة على النشر أقرت بإدعائها الكاذب بشأن سرقة الحقيبة وما بداخلها لحث المسئولين على الإهتمام بالشكوى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.