إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا

أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، توقيع أول بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في استخلاص خام الذهب، لإنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص خام الذهب، وذلك لاستغلال موارد المحافظة بالطريقة المثلى، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الوطنية المصرية العاملة في المجال، لإنشاء منطقة لاستخلاص الذهب، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٤٩٠ فدان في منطقة العقب بقوص، لاستخلاص خام الذهب، وأنه جارٍ العمل على إنشاء سور في الموقع، وبعدها سيتم التعاقد مع الدهابة لبدء العمل بشكل قانوني.

وأكد عبدالحليم، أن هذا البروتوكول يمثل نقطة تحول في نمط الاستثمار التعديني داخل المحافظة، والذي سيعمل على التقليل والقضاء على أعمال استخلاص الذهب بطرق غير شرعية.

وأشار محافظ قنا، إلى سرعة الانتهاء من دراسة لتوصيل الكهرباء ومد شبكات هوائية من محطة محولات الكهرباء القريبة من منطقة العقب، على الظهير الصحراوي الشرقي لمركز قوص، والتي تعد مشروعًا تنمويًا هامًا، ومنطقة حرفية لوجيستية لاستخلاص خام الذهب، بالقرب من محطة القطار الكهربائي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والسيدة أنجلينا ايكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بحضور عدد من المستثمرين في المنطقة الصناعية بقفط، لبحث أوجه التعاون لتنمية المنطقة الصناعية وجذب المستثمرين.

